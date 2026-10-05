¡Peso recupera terreno y avanza! Precio del dólar hoy 5 de octubre de 2026

El peso mexicano arranca la semana con el pie derecho. La moneda nacional se aprecia por segunda sesión consecutiva, impulsada principalmente por un respiro en las presiones inflacionarias de Estados Unidos y las expectativas sobre los próximos movimientos de la Reserva Federal (Fed).

Actualmente, el tipo de cambio cotiza en 18.0685 unidades por dólar, lo que representa una ganancia del 0.42% frente al cierre del viernes previo, día en el que ya había registrado un avance del 0.72%.

Esta recuperación representa un alivio para la divisa mexicana, luego de que apenas el jueves pasado el dólar tocara los 18.4330 pesos, marcando el nivel más débil para la moneda mexicana desde noviembre de 2025.

¿Por qué está ganando terreno el peso mexicano?

La principal razón detrás de esta apreciación radica en el mercado laboral estadunidense. Los datos de empleo divulgados el pasado viernes mostraron señales de enfriamiento, lo que redujo drásticamente las expectativas del mercado sobre una nueva alza en las tasas de interés por parte de la Fed durante este mes (tras el incremento ya aplicado en septiembre).

Este freno en la política monetaria restrictiva de Estados Unidos beneficia directamente a los mercados emergentes. Recientemente, el peso había sufrido presiones debido al temor de que un menor diferencial de tasas de interés entre México y Estados Unidos redujera el atractivo del carry trade (la estrategia de inversión que aprovecha las diferencias de rendimiento entre ambas monedas).

¿Qué esperar para el tipo de cambio esta semana?

Para los próximos días, los mercados operarán con cautela mientras los inversionistas asimilan información clave en ambos lados de la frontera. Los tres eventos que definirán el rumbo del dólar esta semana son:

Las minutas de la Fed (FOMC): Se publicarán el próximo jueves y darán pistas claras sobre la postura de los funcionarios estadunidenses respecto a futuros recortes o aumentos de tasas.

Inflación en México: Se darán a conocer las cifras de inflación correspondientes al mes de septiembre, un indicador vital para la política monetaria del país.

Minutas de Banxico: El Banco de México revelará los detalles de su reunión más reciente, lo que permitirá a los analistas prever si el banco central mantendrá, recortará o ajustará su tasa de referencia en el corto plazo.

Dólar hoy a peso mexicano del 5 de octubre de 2026

El precio del dólar hoy 5 de octubre de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 17.29 pesos a la compra y 18.42 pesos a la venta.

- 17.29 pesos a la compra y 18.42 pesos a la venta. Banamex - 17.59 pesos a la compra y 18.61 pesos a la venta.

- 17.59 pesos a la compra y 18.61 pesos a la venta. Banorte - 17.00 pesos a la compra y 18.50 pesos a la venta.

- 17.00 pesos a la compra y 18.50 pesos a la venta. Banco Afirme - 17.30 pesos a la compra y 18.90 pesos a la venta.

- 17.30 pesos a la compra y 18.90 pesos a la venta. Scotiabank - 17.50 pesos a la compra y 18.90 pesos a la venta.

Al momento Dólar en México Actualizado: 5 de octubre de 2026 • 10:00 hrs BBVA México Compra $17.29 Venta $18.42 Banamex Compra $17.59 Venta $18.61 Banorte Compra $17.00 Venta $18.50 Banco Afirme Compra $17.30 Venta $18.90 Scotiabank Compra $17.50 Venta $18.90

*Tipo de cambio a las 10:00 horas

Con información de Reuters