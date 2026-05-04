CPKC solicita arbitraje contra México en el Banco Mundial

La empresa ferroviaria Canadian Pacific Kansas City (CPKC) solicitó el inicio de un arbitraje contra México ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial.

"El Secretario General en funciones registra una solicitud para el inicio de un procedimiento de arbitraje", indica el detalle del caso No. ARB/2/19.

El objeto de la disputa, que fue registrada el 27 de abril de 2026, se relaciona con la concesión ferroviaria de la empresa y se apega al Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP).

Este acuerdo comercial involucra a 11 países entre ellos México y Canadá y busca promover la integración económica, establecer marcos legales predecibles para el comercio, facilitar el comercio regional y promover el crecimiento sostenible.

El CPTPP entró en vigor el 30 de diciembre de 2018 para el caso de ambos países.

De acuerdo con la información del CIADI, el procedimiento se dirige a la Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional de la Secretaría de Economía y la empresa es representada en México por White & Case, S.C.

Cuidan sus derechos

Al respecto CPKC confirmó a Excélsior que presentó la solicitud de arbitraje internacional contra el país relacionada con una disputa en curso que involucra a las autoridades tributarias de México, es decir, al Sistema de Administración Tributaria (SAT) que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito y Público (SHCP).

"Esta solicitud considera preservar todos los derechos de CPKC. Las operaciones de CPKC en México y su perspectiva financiera no se ven afectadas por esta presentación", aseguró la compañía.

Por otra parte, CPKC subrayó que respeta los procesos regulatorios y judiciales nacionales de México.

"Y sigue profundamente comprometida con su negocio, sus empleados y las comunidades a las que sirve en todo México".

Barreras en competencia

En febrero pasado, la Autoridad Investigadora (AI) de la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) terminó la investigación sobre presuntas barreras a la competencia en diversos mercados relevantes del servicio de transporte público ferroviario de carga en territorio nacional, donde participa CPKC.

A partir de entonces, las empresas del sector tuvieron oportunidad de presentar argumentos, pruebas y manifestaciones, para ser analizados por el Pleno de la Comisión y así emitir una resolución final, la cual está pendiente.

Las métricas

El número de carros de tren de CPKC disminuyó en su tránsito por México no así la carga, según datos del Sistema Nacional de Indicadores Ferroviarios (SNIF) 202.

En 2022, la densidad de tráfico de vehículos de la empresa era de 191 mil 630 carros-km/km y para 2024 la cifra disminuyó a 144 mil 870 carros-km/km.

Sin embargo, la carga ha crecido pues en 2022 era de 2,926 toneladas por kilómetro por tren y para 2024 aumentó a 3 mil 136 toneladas por kilómetro por tren.

Actualmente, la empresa mueve alrededor de 23 carros por tren, indican los datos del gobierno federal.