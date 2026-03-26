La calificación soberana de México, de BBB, refleja estabilidad y confianza, en un contexto global marcado por ajustes en el comercio internacional, aseguró Joydeep Mukherji, director ejecutivo en S&P Global Ratings y especialista en calificaciones soberanas para las Américas.

Al participar en Norte Económico, el podcast de Grupo Financiero Banorte, explicó que México cuenta con una calificación “BBB”, por encima del promedio regional de “BB”, lo que lo ubica en la mitad superior de las economías latinoamericanas.

Este nivel, explicó, responde a fundamentos macroeconómicos sólidos, como una política monetaria consistente, un tipo de cambio flexible y la fortaleza institucional.

“Si observamos aproximadamente treinta países que calificamos en la región, México tiene una calificación de grado de inversión, y es una calificación bastante buena, especialmente en América Latina. En un país como México, no hay problemas de estabilidad ni de institucionalidad; son muy sólidas”.

Calificación de México refleja estabilidad en contexto global incierto: S&P Global Ratings Calificación de México refleja estabilidad en contexto global incierto: S&P Global Ratings

Mukherji advirtió que el principal problema para el país es que no ha crecido durante muchos años, lo cual no se debe a un partido político ni a un presidente en específico.

“No me refiero solo al presente, sino a periodos que se remontan a presidencias anteriores. El problema es que el país no ha crecido durante muchos años, y no me refiero solo al presente, sino a periodos que se remontan a presidencias anteriores”.

Este bajo crecimiento, también afecta a la consolidación fiscal del país, alago que se observa en casi todos los países de América Latina, pues si se tiene un crecimiento económico bajo, no hay muchos ingresos tributarios y es muy difícil mantener un déficit presupuestario bajo cuando tiene necesidades de gasto social.

“Esto es cierto desde Chile hasta México, sin que México sea exclusivo de este último. Pero la diferencia es que, si su economía crece a un tres o cuatro por ciento anual, probablemente tendrá suficientes ingresos tributarios para cubrir la mayoría de sus necesidades de gasto, mantener un pequeño déficit y tener una deuda baja”, señaló.

Calificación de México refleja estabilidad en contexto global incierto: S&P Global Ratings Canva

Por ello, para S&P el problema de bajo crecimiento, que es un problema estructural, no se debe a los precios de las materias primas ni a las tasas de interés, sino a que ha generado problemas fiscales.

Frente a ello, la deuda pública como porcentaje del PIB ha ido en aumento en gran parte de la región.

“No está aumentando a un ritmo astronómico. Es un aumento lento, al menos en la mayoría de los países como México, pero ha aumentado y eso solo puede ser una mala noticia para la calificación”, advirtió.

Destaca en el comercio

El especialista señaló que, en un entorno de mayor fragmentación del comercio global, México destaca por su capacidad de integrarse a nuevas cadenas productivas, particularmente por su cercanía y relación comercial con Estados Unidos y Canadá. En este contexto, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá se perfila como un elemento clave para consolidar estas ventajas, ya que brinda certidumbre y continuidad a la relación comercial en la región, incluso ante eventuales revisiones que permitan actualizar el acuerdo.

Calificación de México refleja estabilidad en contexto global incierto: S&P Global Ratings Canva

Por Lindsay H. Esquivel