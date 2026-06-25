La chilena, ahora marca registrada; Hugo Sánchez

Hugo Sánchez aprovecha un receso de la grabación para acomodarse el cabello, pide un espejo y confirma que no luzca despeinado. Entonces, regresa al balcón para simular que celebra uno de sus famosos goles frente a un dron que sobrevuela el Ángel de la Independencia. A cuatro décadas de ser una de las máximas figuras del futbol mundial, el Pentapichichi sigue vigente.

El escocés Johnnie Walker ahora comparte la cancha con el legendario futbolista, quien recibe un pase ideal y se lanza con una de sus características chilenas para conseguir un golazo.

El famoso Striding Man u Hombre Caminante, quien por más de 100 años ha acompañado a la famosa botella cuadrada y de etiquetado diagonal, cambió por primera vez de posición en homenaje al goleador mexicano.

“Es para mí un privilegio que hayan modificado a nuestro colega caminante y, no sabía que le gustaba el futbol”, dice con una sonrisa el exjugador del Real Madrid. “Así que fue un privilegio cuando me dijeron la idea de ponerle una chilena en la botella, eso me motivó y me dio mucha ilusión”, agrega durante la presentación de la campaña Canta & Keep Walking.

Para la tercera justa mundialista en México, la marca buscó tener una mayor presencia y tenía que hacerlo con un icono del futbol.

“Cuando pensamos en esta campaña y buscábamos al personaje ideal, pensamos de inmediato en Hugo Sánchez”, revela Juan Pablo Molinar, embajador de la marca.

Promocional

Una figura dorada del Hombre Caminante, ahora en la posición de chilena, acompaña la botella roja en un recorrido por el restaurante, mientras que en las pantallas se transmite el promocional.

“Hice de la chilena una firma, de la maroma un símbolo y del festejo una celebración compartida porque de cada tropiezo nos hemos levantado más fuertes para seguir caminando juntos. Aquí cantamos y seguimos caminando... México, el único camino es el camino hacia adelante”, expresa durante el video.

El goleador, quien en su ingreso al evento estuvo acompañado por un grupo de mariachis, que entonaba el Cielito Lindo, bromea al recordar que alguna vez lo confundieron con uno de ellos. Eran sus primeros años en el futbol de España y las críticas eran fuertes. Los gritos de: “¡Indio!” y “queremos futbolistas y no mariachis” retumbaban en sus oídos.

La perseverancia y la mentalidad lo llevaron a triunfar: “Seguí adelante aunque incomodara, aunque doliera, aunque me criticaran seguí caminando”, dice en otra parte del promocional.

El futbolista, quien este año cumple 50 años de su debut como profesional y quien con orgullo presume que ya debutó como abuelo, brinda por la Selección Mexicana con el deseo de que pueda ser campeón del mundo. Pide por un Mundial sin violencia y que el torneo sea recordado entre los mejores de la historia.

El otro Mundial de Hugo

Las marcas ya no buscan los goles de Hugo Sánchez, apuestan a su historia, su legado y la nostalgia que despierta entre millones de aficionados.

El famoso futbolista protagoniza junto a la actriz Mariana Treviño un creativo anuncio de la tarjeta de crédito NU, en el que ante cualquier imprevisto recomienda “sacar la tarjeta morada”.

La fuerza de su imagen también quedó reflejada en la alianza global con Airbnb. La empresa lo eligió como anfitrión de una serie de actividades exclusivas en el Estadio CDMX, donde aficionados pudieron convivir con él, recorrer las instalaciones y obtener boletos para los juegos del Mundial. La campaña fue una de las principales activaciones internacionales de la plataforma de hospedaje para el torneo. La Federación Mexicana de Futbol recurrió a la credibilidad y popularidad del exjugador para encabezar iniciativas institucionales. Fue una de las figuras centrales de la campaña La ola sí, el grito no, creada para promover un ambiente libre de expresiones discriminatorias durante el Mundial.

Hugo Sánchez, quien presume haber atinado al marcador a los dos primeros juegos de la Selección Mexicana, también promociona una casa de apuestas y su imagen se relaciona con otras marcas comerciales… El goleador juega su otro Mundial.

Héctor Linares