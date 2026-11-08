La Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM) puso a disposición de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) la experiencia técnica de las 38 asociaciones que la integran para fortalecer los controles contra el fraude comercial, luego de la operación conjunta que realizaron autoridades mexicanas y estadounidenses en la frontera de Otay Mesa.

La organización respaldó los resultados de Operation Trade Bridge, un operativo de la ANAM y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), que tuvo lugar del 19 al 23 de octubre de 2026. La intervención se concentró en detectar posibles irregularidades en envíos de productos electrónicos y textiles de alto valor entre ambos países.

De acuerdo con el reporte de la CBP, durante los cinco días de trabajo las autoridades inspeccionaron 80% de los envíos objetivo. Las revisiones permitieron identificar discrepancias en el valor declarado, las clasificaciones arancelarias, las descripciones y cantidades de mercancías, así como en la información sobre el país de origen. Varios casos permanecen bajo revisión.

Ante estos resultados, la CAAAREM expresó su respaldo a la cooperación entre ambas agencias y señaló que el combate a la triangulación de mercancías, la subvaluación y el uso indebido de las preferencias arancelarias del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) contribuye a proteger el comercio legal y la recaudación de los dos países.

En su posicionamiento, la Confederación reiteró su política de cero tolerancia a las malas prácticas, por lo que respaldó los esfuerzos institucionales que buscan fortalecer la integridad de las operaciones de comercio exterior.

Ofrecen experiencia de agentes aduanales para prevenir fraudes Especial

Uno de los puntos centrales de su propuesta es el papel del pedimento en el intercambio de información entre las autoridades aduaneras. La organización explicó que este documento constituye un insumo esencial para las revisiones, mientras que los agentes aduanales participan directamente en la captura y validación de los datos que contienen las operaciones comerciales.

Por ello, la CAAAREM planteó colaborar con la ANAM para mejorar la calidad de la información declarada, fortalecer la verificación de origen de las mercancías y prevenir riesgos en las operaciones de importación y exportación. Para ello, ofreció la capacidad técnica de las 38 asociaciones que conforman la Confederación.

"Los agentes aduanales somos quienes capturamos y validamos esa información, y estamos listos para ser parte activa de la solución", señaló el presidente del organismo, José Ignacio Zaragoza Ambrosi, al plantear una mayor participación del sector en las acciones de revisión y cumplimiento aduanero.

Por su parte, la CBP informó que la operación permitió mejorar el intercambio de información en tiempo real entre México y Estados Unidos, mediante el contraste de registros de exportación, documentación comercial y datos aduaneros. Ambas agencias prevén ampliar estos canales de colaboración y dar seguimiento a los casos que requieren verificaciones adicionales, incluidas las relacionadas con fabricantes, importadores, exportadores y el origen declarado de los productos.

Con esta propuesta, la CAAAREM busca incorporar la experiencia de los agentes aduanales a los mecanismos de prevención y detección de irregularidades, en un esquema que vincule el cumplimiento de las disposiciones comerciales con la certeza para las operaciones de comercio exterior.