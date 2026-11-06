Zabbix Forum México 2026: de la visibilidad tecnológica a las decisiones de negocio

La agenda propuso una mirada hacia el 2027, con énfasis en la gobernanza de la inteligencia artificial, la visibilidad de los costos de TI y la integración de los entornos tecnológicos e industriales. Luciano Alves, CEO de Zabbix LATAM, abordó esta visión en la conferencia "Observar lo invisible: cuatro pilares para ver lo que ya no puedes controlar", destacando las características de su nueva versión, que será lanzada a nivel mundial el día de mañana, Zabbix 8.0, con monitoreo del rendimiento de aplicaciones (APM), inteligencia artificial, tecnología operacional (OT) y procesamiento de eventos complejos (CEP).

Con capacidades nativas de tracing y logs, el monitoreo evoluciona en Zabbix 8.0 de métricas hacia una observabilidad integral de TI y OT, y reduce la dependencia de integraciones externas consolidando herramientas para simplificar la operación y optimizar costos.

Incorpora un nuevo motor de correlación de eventos orientado a automatizar el análisis de causa raíz y reducir el ruido de alertas. En inteligencia artificial, introduce MCP (Model Context Protocol), un conector que permite vincular agentes de distintos proveedores con los datos de Zabbix para consultar el estado del entorno mediante lenguaje natural, por texto o voz, y solicitar reportes automáticos de SLA.

Para entornos de OT, Zabbix 8.0 adopta ClickHouse como base de datos de información histórica y telemetría. Además, según Luciano Alves, "en términos económicos, en cuanto a las ganancias que pueden obtener cuando pasan de sus plataformas con licencia hacia Zabbix, con un modelo de código abierto, lo que hemos visto es hasta 80 % de ahorro. Esto no es un reporte de terceros, es lo que hemos visto, migración tras migración, en nuestra propia base de grandes MSPs y gobiernos que migraron de herramientas con licencia a Zabbix", afirma el CEO para LATAM de Zabbix.

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La participación de Heriberto Román, analista de investigación en el programa de Inteligencia Industrial de IDC, aportó una perspectiva sobre el papel de la observabilidad en los resultados empresariales y los retos de gobernar la IA durante el próximo año. "La IA, los agentes y la OT amplían lo que hay que observar más rápido de lo que un equipo puede operar a mano: 97 % de las empresas que usan IA en México ya experimenta o trabaja con agentes, 63 % entrena o adapta modelos de IA tanto en la nube como on-premises, 53 % recolecta más telemetría de la que puede usar. Cada agente, modelo y activo industrial agrega señales y puntos de falla. La observabilidad se vuelve la capa que permite delegar decisiones a la IA de forma controlada, porque reconstruye qué ocurrió y por qué", comentó durante su participación.

Con este programa, Zabbix planteó un espacio de intercambio entre líderes para traducir los desafíos de visibilidad en prioridades concretas de gestión. La propuesta de Zabbix 8.0: contar con mayor visibilidad de su operación tecnológica para tomar decisiones oportunas y proteger la continuidad del negocio. Ayudar a los equipos a identificar problemas y optimizar costos, con una visión clara del desempeño de los sistemas que sostienen su actividad.