Sostenibilidad y banca responsable: así fortalece Multiva su impacto en el desarrollo de México

La sostenibilidad se ha consolidado como uno de los ejes más relevantes en la transformación del sector financiero global, y en México esta evolución ya marca la agenda de instituciones clave. En este contexto, Grupo Financiero Multiva refuerza su visión estratégica al integrar criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) en el corazón de su operación y modelo de negocio.

Lejos de tratarse de una tendencia pasajera, la sostenibilidad se ha convertido en una herramienta de competitividad, resiliencia y creación de valor. Para Multiva, esto implica no solo adaptar procesos internos, sino también movilizar capital hacia proyectos que impulsen el desarrollo económico del país bajo una lógica de largo plazo y responsabilidad compartida.

Financiamiento sostenible para impulsar sectores estratégicos

Uno de los pilares más sólidos de la estrategia de Multiva es su capacidad para canalizar recursos hacia sectores esenciales para el crecimiento nacional. Infraestructura, energía, movilidad, sector inmobiliario y agronegocios forman parte de las industrias prioritarias dentro de su estrategia de financiamiento estructurado.

Esta visión está alineada con las nuevas necesidades del país: infraestructura moderna, acceso confiable a energía, eficiencia logística y condiciones adecuadas para atraer inversión. Bajo este enfoque, Multiva ha fortalecido su cartera verde, que al cierre de 2025 alcanzó los 1,465 millones de pesos, con operaciones destacadas junto a clientes como Energía Real y Banverde.

Adicionalmente, la institución ha ampliado su presencia en mercados de deuda sostenible. Actualmente, 13% de la posición total de su Tesorería está invertida en bonos etiquetados con criterios ASG, incluyendo emisiones vinculadas a los Principios de Bonos Verdes de la International Capital Market Association. Esta estrategia fortalece su papel como actor relevante dentro de los mercados financieros sostenibles.

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Una estrategia ASG transversal para transformar la banca

El compromiso de Multiva con la sostenibilidad se sostiene sobre cuatro pilares estratégicos: ambiental, social, gobernanza y banca sostenible. Esta estructura permite que la toma de decisiones incorpore variables que van más allá del desempeño financiero tradicional.

En el frente ambiental, la institución busca reducir impactos operativos y contribuir activamente a objetivos globales relacionados con cambio climático y conservación del capital natural. En el ámbito social, fortalece políticas orientadas al bienestar laboral, la diversidad y la inclusión, consolidando una cultura organizacional más robusta y competitiva.

La gobernanza también juega un papel central. Multiva ha institucionalizado su estrategia mediante un Comité de Sostenibilidad y una red interna de “champions” que facilitan su adopción en distintas áreas. Este modelo promueve transparencia, rendición de cuentas y una gestión de riesgos más sofisticada.

La publicación de su segundo Informe de Sostenibilidad 2025 confirma este avance. El documento refleja resultados concretos en materia ASG y reafirma una visión clara: la banca del futuro no solo debe generar rentabilidad, sino también impulsar bienestar social y progreso ambiental.

El liderazgo de Multiva dentro del sector quedó aún más visible desde noviembre de 2024, cuando asumió la coordinación del Comité de Sostenibilidad de la Asociación de Bancos de México, convirtiéndose en la primera institución de categoría A en ocupar esta posición. Más que un reconocimiento, este hito confirma que la sostenibilidad ya es un eje transversal en su estrategia de crecimiento y en su compromiso con México.

Para más información visita: https://www.multiva.com.mx/