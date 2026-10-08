El Banco de México (Banxico) hizo pública la Minuta número 127 de la reunión de su Junta de Gobierno, en la que se detallan los fundamentos macroeconómicos que motivaron la decisión unánime de mantener la tasa de interés interbancaria en 6.50%.

La deliberación contó con los votos a favor de la gobernadora Victoria Rodríguez Ceja y de los subgobernadores Galia Borja Gómez, José Gabriel Cuadra García, Jonathan Heath y Omar Mejía Castelazo.

¿Por qué Banxico se desacopló de la Fed?

La Minuta profundizó en el análisis de la postura monetaria relativa frente a Estados Unidos, donde la Reserva Federal (Fed) incrementó su tasa de fondos federales en 25 puntos base para situarla en el rango de 3.75% a 4.00%.

La Junta de Gobierno subrayó de forma contundente que las decisiones de Banxico no tienen por qué reaccionar de manera mecánica ante los movimientos del banco central estadounidense.

Los miembros explicaron que ambas economías muestran un comportamiento cíclico diferenciado. Mientras en Estados Unidos la actividad económica exhibe dinamismo impulsado por la inversión masiva en el sector tecnológico y de inteligencia artificial, en México la demanda interna no genera presiones sobre los precios y existen condiciones de holgura que permiten un margen de maniobra independiente.

¿Cómo se comportarán la inflación y los precios?

En el diagnóstico sobre el Índice Nacional de Precios al Consumidor, la Junta observó que, entre la primera quincena de julio y la primera de septiembre de 2026, la inflación general anual registró un repunte de 3.10% a 3.42%.

Sin embargo, el documento aclara que este movimiento obedeció exclusivamente a factores del componente no subyacente, caracterizado por choques de oferta en los precios de productos agropecuarios y energéticos.

En contraposición, la inflación subyacente prolongó su tendencia descendente al pasar de 3.95% a 3.79% en el mismo periodo.

Banxico explica en sus Minutas por qué su política no siguió a la Fed de EU Canva

Los gobernadores destacaron el avance de la inflación de mercancías, beneficiada por la fortaleza acumulada del tipo de cambio, si bien reconocieron que el subíndice de servicios permanece rígidamente por encima del 4.00% (ubicándose en 4.33% en la medición más reciente).

Banxico reafirmó su proyección de que la inflación general convergerá hacia el objetivo puntual del 3.0% durante el cuarto trimestre de 2027.

Actividad económica y riesgos globales

Sobre la economía mexicana, se constató que tras el avance trimestral desestacionalizado de 1.42% en el segundo trimestre de 2026, el ritmo de expansión mostró una moderación durante el tercer trimestre. La brecha del producto permanece en terreno negativo, lo que confirma la ausencia de sobrecalentamiento en la capacidad productiva nacional.

Para todo el año 2026, el pronóstico de crecimiento del PIB se ajustó al alza para ubicarse en 1.5%. Finalmente, el instituto central advirtió que el balance de riesgos para la inflación se mantiene sesgado al alza debido a la volatilidad internacional.

Entre las amenazas destacan la persistencia de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente —que elevaron la cotización del crudo Brent por encima de los 100 dólares por barril—, eventuales disrupciones comerciales y fenómenos climáticos adversos.