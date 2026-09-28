Banorte y Santander MX lideran la atención digital de la banca en Norteamérica

La banca mexicana se sitúa a la cabeza en la generación de atención digital en Norteamérica. Banorte, con una cuota del 21%, y Santander México, con el 17,25%, ocupan las dos primeras posiciones del Digital Attention Index (DAI) de Epsilon Technologies correspondiente al periodo enero-abril de 2026. Chase ocupa la tercera posición, con una cuota del 15,90%, seguida de BBVA MX (12,73%) y Banco Azteca (10,93%).

Así se desprende del Panel DAI Banca Latam & USA 2026 , elaborado por Epsilon Technologies, consultora estratégica de marketing especializada en medir y analizar la atención digital que generan las marcas. El estudio analiza 129 marcas bancarias en LATAM y USA, a través de 565 perfiles sociales y más de 33.100 publicaciones, y revela un fuerte crecimiento de la atención digital en México y Estados Unidos.

En conjunto, las entidades analizadas generaron 2.833 millones de Consumer Digital Touch Points (CDTPs), un 95,1% más que en el mismo periodo del año anterior. Este crecimiento está impulsado por el aumento de las visualizaciones de contenidos, que crecieron un 1.390%. El tráfico web representa el 49,74% de los puntos de contacto digitales generados y las visualizaciones, otro 47,54%, de modo que ambos ecosistemas concentran prácticamente la totalidad de la atención digital de las entidades analizadas.

"La banca mexicana está demostrando una gran capacidad para competir por la atención digital. Las entidades líderes están evolucionando desde una comunicación centrada en producto hacia estrategias capaces de conectar servicios financieros con contenidos, experiencias y territorios de interés para sus audiencias", señala Daniel Dévai, CEO de Epsilon Technologies.

Cuatro bancos mexicanos concentran el 84% de la atención en redes sociales

El liderazgo mexicano es todavía más significativo en redes sociales. Banorte concentra el 31,6% de la atención social, seguido de Santander MX (25,9%), BBVA MX (13,6%) y Banco Azteca (13,2%). En conjunto, estas cuatro entidades concentran cerca del 84% de la atención en redes sociales entre los bancos analizados en México y Estados Unidos.

El Mundial 2026 entra de pleno en la estrategia digital de la banca

Más allá de los rankings, el estudio identifica el deporte, el Mundial 2026 y las experiencias como territorios relevantes para conectar con las audiencias mexicanas.

Banorte ha convertido el Mundial 2026 en uno de sus territorios de marca, conectando el Estadio Banorte con productos y experiencias vinculados a la competición, como tarjetas de edición especial con beneficios, preventas y promociones para participar por boletos del Mundial.

Santander, por su parte, utiliza sus patrocinios y alianzas como plataforma de contenidos, con acciones vinculadas a la Selección Mexicana, la Liga Mexicana de Beisbol y la NFL, además de experiencias y activaciones relacionadas con el Mundial 2026.

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