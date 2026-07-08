Sistema de Ahorro para el Retiro cumple 29 años; Amafore defiende las Afores

El Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) cumplió 29 años de operación consolidándose como uno de los principales pilares del sistema financiero mexicano, al administrar recursos cercanos a los 9 billones de pesos, equivalentes al 25 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Durante una entrevista en Imagen Radio, el presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore), Guillermo Zamarripa, destacó que las Afores se han convertido en el segundo intermediario financiero más importante del país y resguardan el ahorro para el retiro de alrededor de 70 millones de mexicanos.

El dirigente explicó que, de acuerdo con una encuesta realizada por el INEGI a solicitud del Banco de México sobre el patrimonio de los hogares, las cuentas individuales de las Afores representan el principal patrimonio financiero de las familias mexicanas, solo por debajo del valor de la vivienda.

Zamarripa consideró que esta relevancia hace indispensable proteger la autonomía de los recursos de los trabajadores y mantener el objetivo de obtener los mejores rendimientos posibles para quienes ahorran durante su vida laboral.

En ese contexto, expresó preocupación por las propuestas que plantean utilizar el dinero administrado por las Afores para fines distintos a los establecidos en la ley, al señalar que la prioridad debe ser preservar e incrementar el patrimonio de los trabajadores mediante inversiones rentables.

Afirmó que la creciente discusión pública sobre el destino de estos recursos refleja una mayor cultura financiera entre la población, ya que cada vez más personas comprenden que el dinero depositado en su cuenta individual les pertenece y que una parte importante de su crecimiento proviene de los rendimientos obtenidos por las inversiones.

Respecto a las críticas por la compra de deuda gubernamental, Zamarripa explicó que aproximadamente la mitad del portafolio de inversión de las Afores se encuentra en bonos del Gobierno federal de largo plazo, instrumentos que, aseguró, ofrecen rendimientos atractivos y contribuyen a diversificar las inversiones.

Subrayó que la adquisición de estos bonos responde a criterios estrictamente financieros y no a decisiones políticas, por lo que pidió distinguir entre los argumentos técnicos sobre inversión y las posturas que buscan generar incertidumbre respecto al manejo de los recursos para el retiro.

Sobre la posibilidad de invertir en proyectos de infraestructura, el presidente de Amafore recordó que los fondos de pensiones de diversos países participan en este tipo de activos debido a que ofrecen horizontes de largo plazo, flujos relativamente estables y una rentabilidad compatible con las necesidades de los sistemas pensionarios.

No obstante, enfatizó que la selección de los proyectos debe cumplir criterios rigurosos de viabilidad económica, rentabilidad y evaluación de riesgos, ya que únicamente así pueden formar parte de las carteras de inversión de las administradoras.

Zamarripa recordó que la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro prohíbe destinar recursos de los trabajadores a proyectos que, desde su origen, presenten expectativas de pérdidas, por lo que cualquier inversión debe demostrar que generará rendimientos adecuados conforme a la normativa vigente.

Finalmente, aseguró que el marco legal vigente impide utilizar el ahorro de los trabajadores para financiar proyectos que no cumplan con esos requisitos, por lo que sostuvo que la protección del patrimonio de los mexicanos y la búsqueda de la mayor rentabilidad posible continúan siendo los principios que rigen la operación de las Afores.