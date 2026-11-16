Pese a los resultados de las elecciones en Estados Unidos, los aranceles impuestos bajo la Sección 232 no serán eliminados durante un plazo mínimo de ocho meses, por lo que no se esperan cambios significativos en la política comercial que actualmente se está implementando.

Adriana Carvalho, directora Asociada de Metals Pricing en S&P Global, dijo que las exportaciones de acero provenientes de China siguen afectando y presionando a los mercados, pues aun cuando se espera una reducción de 7.0% en sus niveles de producción, debido a la crisis inmobiliaria que enfrenta de manera local, aun sigue dominando el sector.

En entrevista, aseguró que lo que más preocupa a los mercados internacionales y principalmente a Estados Unidos, es que, pese a las restricciones arancelarias, el acero chino sigue llegando de manera indirecta, es decir, llega en los automóviles, maquinarias, barcos, entre otros.

Es una señal de que no quieren parar de producir (China), no quieren recortar tanto la producción y seguirán exportando, están mirando lo que pueden exportar en términos de volumen y están poniendo también presión a esta parte de la cadena y en el semiacabado de acero”.

Es por ello que, pese a los resultados de las elecciones en Estados Unidos, no habrá grandes cambios en las políticas relacionadas al mercado de acero, sobre todo con la norma 232.

No esperamos que los aranceles se quiten de la noche a la mañana. Estos creo que van a permanecer por lo menos en los próximos ocho meses”.

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Explicó que, si bien la imposición de estos gravámenes está afectando a México, también es cierto que el vecino país está reduciendo las importaciones de acero proveniente de zonas que no considera “amigables”.

Eso ayuda a “México porque se vuelve a ser estratégico para Estados Unidos. Están incrementando las importaciones de México, y no solamente de acero directo, de indirecto también en la manufactura de automóviles, maquinaria, entre otros, y eso sí que sigue siendo una ventaja de México”.

Oportunidad en minerales

Dijo que imponer aranceles sobre aranceles no es una solución eficiente, pues la política comercial china es buscar alternativas para mantener sus niveles de importación.

Para la experta, las acciones que hasta ahora ha tomado México, y la política para aumentar el contenido nacional en sus industrias y proyectos como el Plan México han evitado que el sector del acero tenga una afectación mucho mayor.