 AICM alista dos mil nuevos cajones de estacionamiento y filtros de IA

De cara a la inauguración del Mundial de Futbol 2026 en la Ciudad de México, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) ha entrado en una fase crítica de modernización para garantizar una operatividad óptima.

En entrevista con David Páramo para Imagen Radio, el almirante Juan José Padilla Olmos, director General del aeródromo, confirmó que la terminal se encuentra en una carrera contra el tiempo para presentar su mejor cara ante el flujo masivo de visitantes internacionales que se espera en menos de un mes.

Expansión y conectividad

Uno de los puntos neurálgicos de la remodelación es la ampliación de la capacidad de los estacionamientos, una demanda histórica de los usuarios en la capital.

El AICM incorporará tecnología IA para el Mundial 2026. Especial

Según el almirante Padilla Olmos, se han habilitado aproximadamente dos mil nuevos cajones de estacionamiento en la Terminal 2, gracias a la apertura de cuatro niveles adicionales y un terreno otorgado en comodato por la Secretaría de la Defensa Nacional.

En la Terminal 1, aunque el estacionamiento nacional permanece cerrado por obras, el área internacional opera en dos niveles y se espera la apertura de dos más en los próximos días.

Esta estrategia busca incrementar la capacidad total del aeropuerto entre 20 y 25%, facilitando el tránsito de pasajeros y arrendadoras de vehículos durante la justa deportiva.

"Sé que nos faltan pocos días, 20, 25 días para ya que el aeropuerto no tenga ningún obstáculo para que los pasajeros lleguen y reconozcan un aeropuerto operativo, transitable, seguro y con buen aspecto”, admitió el mando.

El director del AICM destacó el rescate de 30 mil metro cuadrados de áreas abandonadas. Especial

Tecnología de punta: IA y filtros migratorios

La seguridad y la rapidez en los procesos de internamiento son prioridades para la administración actual. El Director del AICM destacó la instalación constante de cámaras con inteligencia artificial y la renovación de los filtros migratorios, los cuales ya se encuentran prácticamente listos para operar.

Además de la vigilancia, el equipamiento técnico incluye la sustitución frecuente de tomógrafos y la instalación de bandas tipo volcán cada dos o tres días.

Estos avances tecnológicos buscan reducir los tiempos de espera y mejorar la detección de riesgos, asegurando que la infraestructura soporte la presión operativa del Mundial sin comprometer la seguridad de los viajeros.

"Las cámaras de inteligencia artificial cada día se instalan más. Los filtros migratorios ya prácticamente están listos. Los tomógrafos también cada día cambiamos un par”, destacó.

Rescate de 30 mil metros cuadrados

A pesar de los avances, la Terminal 1 representa el mayor desafío debido a sus 97 años de antigüedad y la complejidad de sus "entrañas" hidráulicas y eléctricas.

La remodelación se enfoca en la recuperación de espacios físicos y la eficiencia operativa. Especial

El almirante reconoció que el colapso de tuberías antiguas provocaba problemas de salubridad y olores fétidos en los ambulatorios, situación que ha sido atendida con el cambio de infraestructura de drenaje bajo la normativa vigente.

“Hemos tenido que cambiar la tubería de de cinco o siete pulgadas a a 25, 30 para para estar con la norma. Algunas ya no existían, es decir, las aguas negras prácticamente salían de los baños y filtraban abajo de los pisos. Por eso, por eso el olor permanente en algunas áreas, sobre todo de la Terminal 1 que que olían a baño. El olor a baño es una de las cosas que más atención le hemos puesto, señaló.

No obstante, el balance es positivo: se han recuperado 30 mil metros cuadrados de áreas que anteriormente estaban abandonadas o inutilizadas por equipos obsoletos, como elevadores y bandas que no funcionaron durante décadas.

Este rescate de espacio público permite hoy una mayor comodidad y fluidez en las salas de última espera.

"Hemos recuperado, David, 30 mil metros cuadrados en ambulatorio y en las salas de último espera; áreas que estaban abandonadas, que no las utilizaba el pasajero, áreas donde estaban bandas que tenían 10 o 15 años que no servían".

Finalmente, respecto a la posibilidad de una Terminal 3, el titular del AICM fue cauteloso al señalar que cualquier expansión requiere de un estudio interdisciplinario profundo que considere vialidades y el espacio aéreo, manteniendo su prioridad actual en llevar al 100% de eficiencia las dos terminales existentes para atender a los 45 millones de pasajeros anuales.