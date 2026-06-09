Acuerdo entre Pemex y Petrobras pone en riesgo biodiversidad del Golfo de México

La alianza entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y Petrobras ,para el desarrollo petrolero en el Golfo de México, representa un riesgo importante para el océano, pues una mayor actividad para la extracción de hidrocarburos pone en riesgo la vida marina, así como el sustento de comunidades pesqueras.

En un comunicado, la organización ambiental Oceana, aseguró que mientras en México se ha reiterado la intención de una alianza entre Pemex y Petrobras, en Estados Unidos, la administración del presidente Donald Trump eliminó protecciones para especies amenazadas y en peligro de extinción con el objetivo de facilitar nuevos proyectos de perforación petrolera en alta mar.

En México, el gobierno federal ha reiterado su intención de concretar un acuerdo entre Pemex y Petrobras para explorar aguas profundas en el Golfo de México, una de las zonas marinas más biodiversas del planeta.

“Ambas decisiones reflejan una tendencia preocupante: priorizar la expansión de los combustibles fósiles en una región de gran importancia para el planeta, que enfrenta los impactos de la crisis climática y décadas de degradación ambiental asociada a la industria petrolera”.

Renata Terrazas, directora ejecutiva de Oceana, dijo que mientras los gobiernos impulsan más perforación petrolera, las comunidades costeras enfrentan tormentas más intensas, la disminución de las pesquerías y la degradación de los ecosistemas de los que dependen su sustento.

“El Golfo de México es un ecosistema compartido. Lo que ocurre en un país tiene consecuencias para toda la región”.

El organismo insistió en que la incursión de Petrobras en las aguas profundas de México está generando preocupación debido a los altos riesgos ambientales, pues los accidentes en este tipo de yacimientos son más complejos de contener y sus impactos pueden extenderse durante años.

“El Golfo de México ya conoce las consecuencias de la expansión petrolera. Derrames, contaminación crónica, ruido submarino, destrucción de hábitats y emisiones de gases de efecto invernadero han dejado una huella persistente en la región”.

Para Oceana, el que Estados Unidos decidiera retirar las protecciones para especies amenazadas pone en riesgo a 20 especies protegidas, entre ellas tortugas marinas, tiburones, mantarrayas, esturiones y la ballena de Rice.

La organización advirtió que la expansión petrolera ocurre en un momento especialmente crítico para la región. El aumento del nivel del mar, la erosión costera, las tormentas más intensas y la disminución de algunas poblaciones pesqueras ya están transformando la vida de miles de personas que dependen del Golfo.