Yongin Dae Jang Geum Park: así puedes visitar el set donde se graban los k-dramas

¿Te gustaría visitar el set donde se grabaron algunos de tus K-dramas favoritos? Se trata de Yongin Dae Jang Geum Park, un lugar donde se combina la ficción y la historia, a solo una corta distancia de Seúl, Corea del Sur.

Ubicado entre las colinas de la provincia de Gyeonggi, Yongin Dae Jang Geum Park es el parque de escenarios al aire libre más grande de Corea del Sur dedicado exclusivamente a la producción de dramas históricos (sageuk).

Este espacio no es solo un set de rodaje de la cadena MBC, sino un verdadero museo vivo de la arquitectura tradicional coreana.

Pasear por este recinto equivale a cruzar un portal temporal directo a las épocas de las tres dinastías o del antiguo reino de Joseon. Cada rincón ha sido diseñado con una atención minuciosa al detalle histórico: desde las fortalezas de piedra y los mercados populares con techos de paja, hasta los palacios reales donde los monarcas de la pantalla tramaban conspiraciones o vivían romances inolvidables.

Algunos de los doramas más famosos grabados en Yongin Dae Jang Geum Park son Kingdom, Moon Embracing the Sun y el video musical “Daechwita” de Suga de BTS. Si estás planeando tu itinerario por Corea del Sur y sueñas con sentirte el protagonista de tu propio k-drama, necesitas explorar este complejo.

Yongin Dae Jang Geum Park Visit Korea

¿Qué es Yongin Dae Jang Geum Park?

El Yongin Dae Jang Geum Park es un complejo temático de filmación al aire libre propiedad de la cadena de televisión surcoreana MBC. Con una extensión que supera los 2.5 millones de metros cuadrados, de los cuales una enorme porción alberga estructuras permanentes a escala real, es el parque de escenarios históricos más extenso e importante de todo el país.

Las estructuras de este parque fueron erigidas utilizando técnicas de arquitectura tradicional coreana, materiales nobles de alta durabilidad y una investigación histórica rigurosa. Esta solidez arquitectónica permite que el parque funcione de forma continua como un escenario real para producciones cinematográficas y televisivas, mientras permanece abierto al público general para el turismo.

¿Cuándo es la mejor época para ir?

Visitar Yongin Dae Jang Geum Park es una experiencia que cambia radicalmente según la época del año. Sin embargo, las dos estaciones más recomendadas para visitar el set son primavera y otoño, debido al florecimiento de los cerezos y los tonos rojos, anaranjados y dorados que obtendrás en tus fotos.

Toma en cuenta los horarios según la temporada:

Temporada de verano (Marzo a Octubre): De 09:00 a 18:00 horas (Último acceso a las 17:00).

Temporada de invierno (Noviembre a Febrero): De 09:00 a 17:00 horas (Último acceso a las 16:00).

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¿Cuánto cuesta la entrada a Yongin Dae Jang Geum Park?

Adultos: 11,000 wones (132 pesos mexicanos)

Niños y adolescentes: 9,000 wones (110 pesos mexicanos)

Niños menores de 4 años entran gratis

¿Cómo llegar a Yongin Dae Jang Geum Park?

Dirígete a la Terminal de Autobuses del Sur de Seúl (Seoul Nambu Bus Terminal), accesible directamente desde la Línea 3 del metro (Estación Nambu Bus Terminal, Salida 5). Compra un billete de autobús interurbano con destino a la Estación de Autobuses de Baekam (Baekam Bus Terminal). Los autobuses salen con alta frecuencia (cada 20-30 minutos) y el trayecto dura aproximadamente 50 minutos. Una vez que bajes en la pequeña terminal de Baekam, camina hacia la parada del autobús local Número 105. Toma el autobús 105, el cual te dejará directamente en la entrada principal del parque (Yongin Dae Jang Geum Park Stop). Este segundo tramo toma unos 20 minutos. Si prefieres tomar taxi, encuentras la parada en Baekam y pídele al conductor que te lleve a "Yongin Dae Jang Geum Park" (puedes mostrárselo en coreano: 용인 대장금파크 ). El viaje en taxi dura poco más de 10 minutos. Si deseas evitar las transferencias de transporte público o tienes un itinerario muy ajustado, numerosas agencias de viajes de Seúl ofrecen excursiones de medio día o día completo que incluyen recogida en tu hotel, transporte privado directo de ida y vuelta, entradas al parque y, en ocasiones, alquiler de vestidos tradicionales (hanbok).

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¿Qué encuentras en Yongin Dae Jang Geum Park?

Palacio Injeongjeon: Es una réplica del salón del trono principal del Palacio Changdeokgung en Seúl. Aquí es donde los reyes televisivos celebraban coronaciones, recibían a embajadores extranjeros o anunciaban decretos reales.

Es una réplica del salón del trono principal del Palacio Changdeokgung en Seúl. Aquí es donde los reyes televisivos celebraban coronaciones, recibían a embajadores extranjeros o anunciaban decretos reales. Mercado de Joseon: Esta zona recrea la vida de la gente común durante el periodo Joseon. Caminarás entre puestos de madera, casas con techos de paja ( choga ), antiguos herbolarios, forjas y tabernas tradicionales.

Esta zona recrea la vida de la gente común durante el periodo Joseon. Caminarás entre puestos de madera, casas con techos de paja ( ), antiguos herbolarios, forjas y tabernas tradicionales. Pabellón Buyongjeong: Inspirado en los jardines secretos reales, este pabellón rodeado por un estanque de loto es uno de los rincones más románticos y fotogénicos de todo el parque.

Inspirado en los jardines secretos reales, este pabellón rodeado por un estanque de loto es uno de los rincones más románticos y fotogénicos de todo el parque. Fortaleza de Munsan y Prisión subterránea: Esta sección imita las defensas de muralla de piedra y las torres de vigilancia de las fronteras antiguas. Además, cuenta con celdas de madera y salas de interrogatorios.

Esta sección imita las defensas de muralla de piedra y las torres de vigilancia de las fronteras antiguas. Además, cuenta con celdas de madera y salas de interrogatorios. Residencias nobiliarias: Mansiones tradicionales con techos de teja (hanok) que representan las casas de los ministros y aristócratas de la época. Cuentan con patios interiores, salas de estudio con puertas de papel de arroz y jardines traseros que te trasladan de inmediato a la vida privada de la élite antigua.

Visitar el Yongin Dae Jang Geum Park es una inmersión completa en el mundo de los K-dramas, pero también de la historia real de Corea del Sur. Además, es una excelente oportunidad de conocer un lugar donde han estado tus artistas favoritos.