El poder del contacto piel con piel: amor que transforma vidas desde el primer instante

El contacto piel con piel es una de las acciones más importantes en los primeros momentos de vida de un bebé. No solo por ser un gesto lleno de ternura, representa una poderosa herramienta para fortalecer el vínculo afectivo, regular funciones vitales y brindar seguridad emocional.

Bajo esta premisa, la Fundación Abrázame, en Chile, hace un llamado a personas voluntarias que deseen sumarse a un programa de acompañamiento para bebés y niños que viven en situación de abandono, recordándonos que un abrazo puede cambiar una historia.

Cuando los bebés reciben este contacto desde sus primeros meses, no solo se fortalece el lazo emocional, también se favorece su frecuencia cardiaca, respiración y adaptación al entorno. Por ello, diversas organizaciones impulsan iniciativas que ponen al centro el derecho de la infancia a ser cuidada, contenida y amada.

¿Cómo ayuda el contacto piel con piel al desarrollo de los bebés?

El contacto piel con piel inmediatamente después del nacimiento y durante los primeros meses es ampliamente recomendado por organismos internacionales de salud. De acuerdo con UNICEF, este tipo de contacto beneficia tanto a las madres como a sus hijos de las siguientes maneras:

Calma y relaja tanto a la madre como al bebé. Regula la frecuencia cardíaca y la respiración del bebé, ayudándole a adaptarse mejor a la vida fuera del útero. Estimula la digestión y el interés por la alimentación. y el interés por la Ayuda a regular la temperatura corporal del recién nacido. Permite la colonización de la piel del bebé con bacterias beneficiosas de la madre, brindando protección contra infecciones. Favorece la liberación de hormonas que apoyan la lactancia materna y fortalecen el vínculo afectivo. que apoyan lay fortalecen el vínculo afectivo.

Un acto sencillo, pero profundamente transformador, que impacta de manera positiva la salud física y emocional de bebés y mamás.

Voluntarios para abrazar bebés en Chile Foto: Canva

¿Por qué es importante esta campaña a favor de la primera infancia?

En Chile, la Fundación Abrázame señala que existen más de 5 mil 100 niños, niñas y adolescentes en situación de abandono, de acuerdo con datos del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia.

Dicha realidad refuerza la urgencia de implementar acciones que garanticen experiencias de cuidado, contacto y afecto, especialmente durante los primeros años de vida, una etapa clave para el desarrollo emocional y social.

Voluntarios para abrazar bebés en Chile Foto: Fundación Abrázame

Convocatoria para voluntarios que quieran acompañar y abrazar bebés

La Fundación Abrázame abrió una convocatoria dirigida a personas interesadas en formar parte de su programa de acompañamiento a bebés de hasta tres años que viven en instituciones de protección.

El objetivo es que cada pequeño cuente con la presencia constante de un adulto que pueda brindarle cariño, contención y tiempo de calidad a través de visitas periódicas.

Se trata de un compromiso de acompañamiento por tiempo indefinido, donde el voluntario visita al bebé diariamente.

Voluntarios para abrazar bebés en Chile Foto: Fundación Abrázame

¿Cómo ser voluntario en la Fundación Abrázame?

Para formar parte del programa, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Ser mayor de 25 años. Residir en la región donde se ejecuta el programa. No tener antecedentes penales. No estar inhabilitado para trabajar con menores por maltrato o delitos sexuales. Contar con salud y edad compatibles con el rol. Tener disponibilidad horaria para acompañamiento diario (mínimo una hora). No tener hijos menores de dos años. No estar atravesando un duelo reciente. Aprobar evaluación psicológica. Entregar documentación personal.

Voluntarios para abrazar bebés en Chile Foto: Fundación Canva

Fundación Abrázame: voluntariado que construye vínculos y esperanza

Esta organización tiene como misión promover el bienestar de la niñez a través de programas que fomentan vínculos afectivos y fortalecen las habilidades emocionales de niños y niñas.

Actualmente cuentan con distintos tipos de voluntariado:

Voluntariado Abrázame : acompañamiento a niños en instituciones mediante visitas periódicas o grupales.

: acompañamiento a niños en instituciones mediante visitas periódicas o grupales. Voluntariado Abrázame Primera Infancia : enfocado en bebés y niños de hasta tres años.

Voluntariado Abrázame + Niñez : acompañamiento a niños de entre 3 y 12 años como figura significativa.

Voluntariado corporativ o: participación de empresas en remodelaciones y experiencias.

Voluntariado profesional: personas con formación en psicología, salud, educación u otras áreas que aportan a su desarrollo.

Voluntarios para abrazar bebés en Chile Foto: Fundación Abrázame

El contacto piel con piel no solo ayuda a regular el cuerpo de un bebé, también nutre su corazón. Este tipo de proyectos recuerda que, incluso desde un país distinto, es importante la suma de esfuerzos que se realizan a favor de las infancias.