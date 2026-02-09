Carnaval de Huejotzingo 2026, uno de los más antiguos de México: cuándo y qué habrá

Durante los primeros meses del año tiene lugar la temporada de carnavales en México y muchos países. Estas festividades llenas de color y música, tienen un gran significado. Conoce uno de los más antiguos de nuestro país: el Carnaval de Huejotzingo y ve a disfrutarlo.

Aunque la mayoría asocia carnaval con fiesta, pues es la forma como estas celebraciones han dado la vuelta al mundo, tienen un vínculo con la fe cristiana. De forma tradicional, se celebran antes del Miércoles de Ceniza, fecha que marca el inicio de la Cuaresma.

Al ser este un periodo de recogimiento, reflexión y oración, los carnavales son algo así como una despedida a todo aquello que “no se puede hacer” durante estas fechas. De ahí que la comida y la diversión no falten.

¿Pero cuál es el origen de los carnavales? Estas fiestas tienen sus raíces en antiguas festividades paganas de Europa que celebraban el cambio de estaciones.

Fue durante el periodo virreinal cuando llegaron a México, donde se fusionaron con las tradiciones indígenas propias, dando lugar a celebraciones regionales llenas de identidad y color.

Muchas localidades organizan cada año su carnaval; los más conocidos son, quizá, el de Veracruz y Mazatlán. Sin embargo, el de Huejotzingo, en Puebla, destaca por su valor cultural y representación histórica, siendo uno de los más antiguos de México.

Los carnavales se realizan alrededor del mundo antes de la Cuaresma Canva

¿Cuándo es el Carnaval de Huejotzingo 2026?

El Carnaval de Huejotzingo 2026 dará inicio este sábado 14 de febrero y continuará hasta el martes 17, un día antes del inicio de la Cuaresma. Pero que sean solo 4 días no significa que no esté lleno de festividades, pues este Pueblo Mágico se transforma en un verdadero escenario.

La celebración se desarrolla en las principales calles y plazas del centro histórico de Huejotzingo, alrededor del Zócalo y en las rutas que conectan barrios tradicionales de esta localidad. Aquí se reúnen comparsas, batallones, que se mezclan con el público local y visitante.

¿Dónde está Huejotzingo? Este Pueblo Mágico, que ganó el título por su riqueza cultural e histórica, se encuentra a 25 kilómetros de la capital poblana, lo que se traducen en un aproximado de 45 minutos de viaje en automóvil o autobús.

¿Qué habrá en el Carnaval de Huejotzingo 2026?

El Carnaval de Huejotzingo es más que solo música y baile; se trata de un evento cultural que combina representaciones históricas, teatro popular y tradiciones comunitarias, con música y desfiles.

Uno de los espectáculos más impresionantes, es la participación de batallones de danzantes, como los indios serranos, zacapoaxtlas, zapadores, turcos y zuavos, quienes recorren las calles portando mosquetones tallados en madera.

Estos batallones realizan simulacros de batalla con pólvora que evocan episodios históricos, lo que distingue a este carnaval de otros en México.

Otra cosa que caracteriza a este carnaval, es que se realizan tres representaciones: la Batalla del 5 de mayo; el rapto de la hija del Corregidor, que narra la leyenda del bandido Agustín Lorenzo, y el casamiento indígena, que simboliza la unión de las tradiciones prehispánicas con el rito católico.

De esta forma, el carnaval está estructurado como una gran obra teatral. Además, hay música de banda, bailes tradicionales y comparsas, sumando ritmo y color a las calles de Huejotzingo.

Finalmente, para que te sumerjas en la experiencia, encontrarás diferentes actividades culturales, talleres infantiles, presentaciones artísticas y conciertos gratuitos.

Historia del Carnaval de Huejotzingo

El Carnaval de Huejotzingo se celebra formalmente desde 1868, lo que lo convierte en uno de los carnavales más antiguas de México, manteniéndose de forma ininterrumpida por más de 150 años, incluso en épocas difíciles, como la Revolución Mexicana.

Esta festividad surgió como una forma de rememorar y representar la historia y leyendas de Huejotzingo, fusionando elementos indígenas, coloniales y nacionales. Un claro ejemplo es la recreación de la batalla del 5 de mayo, un episodio clave para la identidad mexicana y poblana.

Con el paso del tiempo, este carnaval ha pasado de ser solo una festividad, para convertirse en un símbolo de identidad comunitaria y memoria histórica.

La preparación de trajes, máscaras y coreografías implica meses de trabajo colectivo, transmitido de generación en generación, consolidando una tradición viva que renueva el sentido de pertenencia de cada participante.

Los carnavales son una de los eventos más llamativos, con mucha música y color, pero el de Huejotzingo, también encierra la historia de Puebla y las tradiciones de su gente. Lánzate a vivirlo de cerca a partir del 14 de febrero.