¿Qué es el cottagecore? La tendencia viral favorita en TikTok para 2026

En medio de un mundo acelerado, dominado por pantallas, algoritmos y ritmos de vida cada vez más intensos, una tendencia estética se volvió viral y la favorita de TikTok, especialmente para el 2026: el cottagecore. ¿Qué es exactamente?

Bajo los términos de vivir despacio, rodearse de naturaleza y encontrar belleza en lo cotidiano, esta nueva “forma de vida” se convierte en un fenómenos cultural para el 2026, junto al poetcore, el menos en redes sociales.

El cottagecore es mucho más que una moda visual: se trata de una idealización de la vida rural, inspirada en cabañas campestres, jardines floridos, pan recién horneado, ropa holgada y actividades manuales como bordar, hornear o recolectar flores.

En TikTok, esta estética encontró el escenario perfecto: videos cortos, música suave, luz natural y una narrativa que invita a bajar el ritmo y reconectar con una vida aparentemente más simple y armoniosa.

¿Qué es exactamente el cottagecore?

El término cottagecore combina las palabras “cottage” (cabaña) y “core” (núcleo), y se utiliza para describir una estética que romantiza la vida rural europea, especialmente la asociada con el campo inglés.

Idealiza un estilo de vida autosuficiente, tranquilo y profundamente conectado con la naturaleza; aunque muchos lo asocian únicamente con ropa o decoración, se trata de una narrativa visual y emocional completa.

Incluye desde la forma de vestir hasta la manera de cocinar, decorar el hogar o pasar el tiempo libre. Es común ver referencias a actividades como hacer pan desde cero, cuidar un huerto, recolectar frutas del bosque o escribir cartas a mano.

El cottagecore en TikTok: la viral de la tendencia para 2026

Aunque el término comenzó a circular en plataformas como Tumblr a mediados de la década de 2010, fue TikTok quien llevó el cottagecore al gran público. La plataforma facilitó la creación de micro‑relatos visuales: rutinas matutinas en casas de campo, vestidos vaporosos moviéndose al viento, mesas de madera con flores silvestres y música folk de fondo.

La plataforma permitió que el cottagecore dejara de ser una estética de nicho para convertirse en una tendencia global reinterpretada, así como sucedió con otras estéticas, por ejemplo, el Dark Academia.

Uno de los factores clave del éxito del cottagecore es su función como escapismo emocional. Tras periodos prolongados de encierro por la pandemia, ansiedad colectiva y sobreexposición a noticias negativas, muchas personas comenzaron a buscar contenidos que transmitieran calma, seguridad y nostalgia, especialmente la generación Z, de acuerdo con Universitas Miguel Hernández.

En TikTok, el cottagecore ofrece exactamente eso: videos lentos, sonidos suaves, escenas naturales y una sensación de refugio. No se trata solo de estética, sino de una experiencia sensorial que contrasta con el contenido rápido, ruidoso y altamente editado de otras tendencias.

¿Cuáles son los elementos clave del cottagecore?

Moda

La moda cottagecore se caracteriza por prendas que evocan épocas pasadas y una vida sin prisas. Vestidos largos, blusas con mangas abullonadas, encajes, bordados y tejidos naturales como algodón y lino son recurrentes.

Decoración

En decoración, el cottagecore apuesta por muebles de madera, objetos vintage o heredados, flores frescas o secas y textiles suaves y colores claros; esta estética no busca la perfección minimalista, sino un desorden acogedor, donde cada objeto parece tener una historia.

Estilo de vida

Más allá de lo visual, el cottagecore propone actividades que fomentan la conexión con uno mismo:

Cocinar desde cero

Jardinería

Manualidades

Lectura

Paseos al aire libre

¿Existen críticas al corttagecore?

Uno de los debates más interesantes en torno al cottagecore gira en torno a su relación con la feminidad. Para algunos críticos, romantizar actividades domésticas puede parecer un retroceso. Sin embargo, otros argumentan que el cottagecore resignifica estas tareas como elecciones conscientes, no imposiciones.

También se ha señalado que el cottagecore puede ignorar realidades como el privilegio económico, la difícil realidad de la vida rural y el acceso desigual al tiempo libre.

El cottagecore no es solo una estética viral para el 2026 que domina TikTok, también se trata de una respuesta cultural a un mundo saturado, una invitación a imaginar una vida más lenta, más conectada y más humana.