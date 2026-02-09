Crean nuevo destino cultural donde la moda sustentable, arte y comunidad convergen

En el corazón de la Colonia Condesa, Vezmé inaugura mucho más que una tienda: abre Casa Vezmé, un espacio experiencial que redefine cómo se vive la moda en Ciudad de México. Ubicada en Calle Popocatépetl 32, frente a la icónica Plaza Popocatépetl, la marca de ropa mexicana convierte el acto de comprar en una experiencia cultural inmersiva que mezcla diseño contemporáneo, manufactura ética, arte emergente y programación musical curada. Cada prenda nace de procesos responsables, materiales naturales y una mirada profundamente mexicana, donde las inspiraciones y estampados dialogan con la identidad del país y su riqueza visual.

Como marca de moda mexicana emergente, Vezmé ha ganado reconocimiento por su enfoque en calidad, diseño atemporal y producción local. Aunque todas las piezas son unisex, la marca tiene un énfasis claro en cortes masculinos —estructurados, modernos y elegantes — reinterpretados para ser usados por todos. Esta aproximación técnica al patronaje, combinada con textiles de alta calidad y manufactura ética en México, posiciona a Vezmé como un referente de la nueva generación de marcas mexicanas de moda consciente: sofisticadas, duraderas y auténticamente hechas en México.

Casa Vezmé, su Flagship Store funciona también como un punto de encuentro creativo. Además del retail, el espacio integra café en alianza con Solovino y una zona de coworking, invitando a quedarse, trabajar y conectar. Su galería de arte, renovada cada dos meses con artistas emergentes, inaugura con obra de la artista mexicana Ángeles Pérez Oyamburu bajo la curaduría de Felicità, reafirmando el compromiso de la marca con la escena cultural local, mientras que una programación de eventos exclusivos e íntimos convierte cada visita en algo impredecible y deseable.

En este ambiente discreto y cuidado, el atractivo de Vezmé radica en su lujo silencioso: un lugar frecuentado por creativos, figuras culturales y personalidades influyentes que valoran la calidad por encima del espectáculo. Muchos pasan por aquí sin llamar la atención, pero quienes conocen el diseño reconocen inmediatamente el sello de la casa.

Situada en la zona más premium y vibrante de CDMX, la Plaza Popocatépetl se consolida con Vezmé como una ruta obligatoria para locales sofisticados y viajeros globales. No es solo dónde comprar ropa en CDMX —es un lugar para pertenecer, descubrir y formar parte de una nueva generación de marcas de moda mexicana con proyección internacional, en la que Vezmé ocupa un lugar destacado.

