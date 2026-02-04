Vinte se consolida como referente en LATAM en vivienda social y sustentabilidad

El acceso a una vivienda digna y asequible se ha convertido en uno de los grandes retos estructurales de América Latina y el Caribe. En este contexto, la participación de Vinte en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por CAF, marcó un punto relevante en la conversación regional. El grupo mexicano no solo fue invitado como caso de éxito, sino que lideró la agenda de vivienda desde una visión de sustentabilidad y escala.

El encuentro, realizado en Panamá, reunió a actores clave del sector público, organismos internacionales y desarrolladores privados para analizar los obstáculos y oportunidades que enfrenta la vivienda social. Vinte destacó como el mayor constructor de vivienda en México y el tercer desarrollador más relevante en Latinoamérica, una posición que respalda su influencia en el diseño de soluciones habitacionales para la región.

Vivienda social como motor de desarrollo regional

Durante el foro, Tobías Contreras, Director de Sustentabilidad e Innovación de Vinte, participó en el panel enfocado en la vivienda social como palanca de desarrollo económico. En su intervención, se abordaron los desafíos que enfrentan millones de hogares de bajos ingresos, quienes encuentran barreras persistentes para acceder a una vivienda propia o incluso a esquemas de renta asequible.

El déficit habitacional en América Latina es un problema estructural alimentado por múltiples factores. Entre ellos destacan la limitada oferta de vivienda social, la rigidez del sistema financiero, el encarecimiento del suelo urbano y los altos costos de los materiales de construcción. A esto se suma la falta de mecanismos eficaces para mitigar el riesgo de inversión, lo que frena la participación de capital privado.

Frente a este panorama, el foro puso sobre la mesa esquemas innovadores que alinean incentivos entre los sectores público y privado. En este espacio, Vinte fue el único representante mexicano, compartiendo experiencias que demuestran que es posible escalar modelos de vivienda social sin sacrificar viabilidad financiera ni impacto ambiental.

Sustentabilidad aplicada y resultados medibles

Uno de los elementos que posicionó a Vinte como referente regional es su liderazgo en vivienda sustentable. El grupo cuenta con más de 17 mil viviendas certificadas EDGE, estándar otorgado por el IFC, brazo financiero del Banco Mundial, lo que lo coloca como un desarrollador pionero a nivel global. Esta certificación garantiza eficiencias medibles en consumo de energía, agua y materiales.

Además, la empresa ha sido precursora de innovaciones como la hipoteca verde, la vivienda Cero Energía y la casa híbrida Cero Gas, soluciones que integran sustentabilidad desde el diseño hasta el financiamiento. Estos modelos no solo reducen la huella ambiental, sino que generan beneficios económicos directos para las familias.

De acuerdo con Contreras, el impacto del modelo de Vinte trasciende los indicadores ambientales. Más de 415 mil familias se han beneficiado con un patrimonio de valor que, además, les permite ahorrar en servicios básicos como agua, electricidad y gas. Este enfoque vincula la sustentabilidad con calidad de vida y resiliencia económica.

El Foro CAF abrió un diálogo estratégico para acelerar la producción y el financiamiento de vivienda social en la región, con la participación de desarrolladores de países como Colombia, Chile, Ecuador, Panamá, Costa Rica y Argentina. La presencia de organismos como ONU-Hábitat y ministerios de vivienda de distintos países refuerza la relevancia del encuentro. En este escenario, Vinte se consolida como un actor clave en la construcción de soluciones habitacionales para el futuro de América Latina.