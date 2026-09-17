¿Fan de los superhéroes? Prepara tu mejor cosplay: habrá un evento con entrada libre en CDMX

Si eres fan de los superhéroes, esta noticia te encantará, pues ya puedes ir sacando tu mejor disfraz y preparando tu outfit para vivir un fin de semana lleno de cosplay, coleccionables y todo un universo dedicado a los héroes.

La Expo Multiverso Maravilla promete reunir a fans de distintas edades en un mismo lugar, con actividades relacionadas con algunos de los personajes más queridos por los seguidores de los superhéroes.

Así que, si estás buscando un evento para sumergirte por un día en este universo, esta puede ser una opción para disfrutar en familia, con amigos o acompañado de otros fans.

¿Qué habrá en la Expo Multiverso Maravilla?

La Expo Multiverso Maravilla está pensada para todos, tanto para quienes son grandes fans de los superhéroes como para quienes quieren acercarse por primera vez a este mundo.

Durante el evento habrá coleccionables, cosplay, torneos de videojuegos, cine y música, por lo que los asistentes podrán encontrar diferentes actividades para pasar un fin de semana rodeados de entretenimiento.

Pero eso no es todo, pues también estarán presentes algunas voces de doblaje reconocidas por dar vida a personajes de este universo. Entre ellas se encuentran Jesse Conde, voz del Duende Verde; Andrés Gutiérrez Coto, voz de Thor, y Óscar López Ávila, voz de Daredevil.

La presencia de estos invitados hará que los fans puedan acercarse un poco más al mundo de sus personajes favoritos y disfrutar de una experiencia llena de superhéroes.

¿Dónde y cuándo será la Expo Multiverso Maravilla?

Podrás disfrutar de este evento los días sábado 19 y domingo 20 de septiembre, en un horario de 11:00 a 18:00 horas y con entrada libre.

La Expo Multiverso Maravilla se llevará a cabo en el Centro Cultural Futurama, ubicado en Otavalo #7, esquina con Av. IPN, colonia Lindavista, alcaldía Gustavo A. Madero, CDMX.

¿Cómo llegar al Centro Cultural Futurama?

Si tienes pensado llegar en transporte público, una de las opciones es utilizar el Metro Lindavista, de la Línea 6, ya que es una de las estaciones más cercanas al recinto.

También puedes llegar desde La Raza y, desde ahí, tomar un camión que te dejará a pocos minutos del Centro Cultural Futurama.

Así que, si quieres asistir a la Expo Multiverso Maravilla, aparta la fecha, prepara tu mejor outfit y alístate para disfrutar de un fin de semana entre cosplay, videojuegos, coleccionables y superhéroes.