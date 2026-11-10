Vacaciones de diciembre 2026: ¿qué día salen de clases los alumnos y cuándo regresan?

Diciembre está por llegar y, con este mes, también las fiestas navideñas y los días de descanso para varios integrantes de las familias, en especial para los niños, quienes disfrutarán de su último periodo vacacional de 2026.

Si tienes hijos en preescolar, primaria o secundaria, es importante conocer las fechas del calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP), pues así podrás organizar las actividades familiares, los viajes y las celebraciones de Navidad y Año Nuevo sin afectar el regreso a las aulas.

Vacaciones de diciembre 2026 Canva

¿Cuándo salen de vacaciones los alumnos en diciembre de 2026?

De acuerdo con el calendario escolar 2026-2027, los estudiantes tendrán su último día de clases el viernes 18 de diciembre, mientras que el periodo oficial de vacaciones de invierno comenzará el lunes 21 de diciembre.

Esta fecha corresponde a los alumnos de preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional (SEN) en las 32 entidades del país.

Aunque el receso escolar comenzará oficialmente el lunes 21 de diciembre, los estudiantes podrán disfrutar de días sin actividades escolares desde el sábado 19, debido al fin de semana previo al periodo vacacional.

Por ello, las familias que desean organizar viajes, reuniones o actividades durante las celebraciones decembrinas pueden tomar en cuenta esta fecha para preparar sus planes antes de Navidad.

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¿Cuándo terminan las vacaciones de diciembre y cuándo regresan a clases en enero de 2027?

Las vacaciones de invierno concluirán oficialmente el martes 5 de enero de 2027. Sin embargo, los estudiantes no tendrán que regresar a las aulas al día siguiente.

El calendario escolar de la SEP establece el miércoles 6 de enero como fecha de suspensión de labores docentes, por lo que las actividades escolares se reanudarán hasta el jueves 7 de enero.

Esta diferencia es importante para las familias, pues aunque el periodo vacacional termina el 5 de enero, los alumnos todavía tendrán un día adicional sin clases.

De esta manera, las niñas, niños y adolescentes podrán disfrutar de las celebraciones de Navidad, Año Nuevo y Día de Reyes antes de retomar sus actividades académicas. Además, los padres de familia tendrán oportunidad de organizar con anticipación los preparativos para el regreso a la escuela.

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¿Cuántos días durarán las vacaciones de invierno del ciclo escolar 2026-2027?

El periodo oficial de vacaciones de invierno comprenderá 16 días naturales, del lunes 21 de diciembre de 2026 al martes 5 de enero de 2027.

No obstante, si se considera el fin de semana previo al receso y la suspensión de labores docentes del 6 de enero, los alumnos tendrán 19 días naturales consecutivos sin clases, desde el sábado 19 de diciembre hasta el miércoles 6 de enero.

Este descanso permitirá que los estudiantes se alejen temporalmente de sus actividades escolares durante una de las temporadas con más celebraciones familiares en México.

Además de las vacaciones de invierno, el calendario escolar 2026-2027 contempla un segundo periodo de receso del 22 de marzo al 3 de abril de 2027, correspondiente a las vacaciones de primavera.

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¿Qué establece el calendario escolar 2026-2027 de la SEP?

La Secretaría de Educación Pública estableció un calendario de 185 días efectivos de clases para el ciclo escolar 2026-2027, aplicable a las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional en los niveles de preescolar, primaria y secundaria.

De acuerdo con el Boletín 235 de la dependencia, publicado el 15 de julio de 2026, las actividades académicas comenzaron el lunes 31 de agosto de 2026 y concluirán el viernes 9 de julio de 2027.

El calendario también contempla ocho sesiones ordinarias del Consejo Técnico Escolar (CTE), además de suspensiones de labores docentes, periodos vacacionales y fechas para el registro de calificaciones.

Por otra parte, la SEP estableció un calendario de 190 días para las escuelas normales y otras instituciones dedicadas a la formación de maestras y maestros de educación básica. En estos planteles, las actividades concluirán el 13 de julio de 2027.

La dependencia tiene la facultad de establecer el calendario escolar de aplicación nacional, conforme a la Ley General de Educación. Sin embargo, las autoridades educativas locales pueden autorizar ajustes bajo los lineamientos establecidos por la propia SEP.

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¿Qué otros días no habrá clases después de las vacaciones de diciembre de 2026?

Después del regreso a las aulas del jueves 7 de enero, los estudiantes de educación básica tendrán otras fechas sin clases durante los primeros meses de 2027.

Una de ellas será el viernes 29 de enero, cuando se realizará una sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE). Durante estas jornadas, el personal docente participa en actividades de análisis, planeación y trabajo colegiado para fortalecer los procesos educativos.

En febrero también habrá dos fechas importantes. El lunes 1 de febrero se suspenderán las labores docentes en conmemoración del aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mientras que el viernes 26 de febrero se llevará a cabo otra sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar.

Estas fechas forman parte de la organización del ciclo escolar y permiten que las familias conozcan con anticipación los días en que los alumnos no tendrán que asistir a clases.

Antes de planificar viajes o actividades familiares, es recomendable revisar los avisos de la escuela y consultar el calendario oficial de la SEP, ya que las autoridades educativas pueden informar sobre ajustes autorizados.

Las vacaciones de invierno representan una oportunidad para que los estudiantes descansen de sus actividades académicas y compartan tiempo con sus familias. Conocer las fechas establecidas por la SEP también ayuda a los padres a organizar mejor sus compromisos durante las fiestas decembrinas y preparar el regreso a clases sin contratiempos.