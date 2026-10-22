5 destinos para esquiar cerca de México: lugares que parecen sacados de una película

Conoce estos 5 destinos para esquiar cerca de México; son lugares que parecen sacados de una película y puedes vivir una experiencia que cambie tu viaje al 100%, con una estética alpina, cargada de aventura y elegancia relajada.

Si piensas que estos lugares están exclusivamente reservados para vivirlos en los Alpes europeos, ¡estás equivocado! Hay sitios mucho más accesibles de lo que la mayoría de los viajeros mexicanos imagina.

Gracias a la excelente conectividad aérea desde las principales ciudades de México, existen rincones invernales extraordinarios situados tanto en Norteamérica como en el cono sur de América Latina que ofrecen paisajes deslumbrantes y la infraestructura idónea para deslizarse sobre la nieve.

Desde gigantescos resorts norteamericanos con nieve hasta impresionantes picos andinos que ofrecen una oportunidad única de esquiar durante el verano del hemisferio norte, la oferta es versátil. ¡Checa estos destinos cerca de México!

Park City Park City Utah

5 destinos para esquiar cerca de México

Park City

¿Dónde? Utah, Estados Unidos

Park City está situado a tan solo 35 o 40 minutos en carretera desde el Aeropuerto Internacional de Salt Lake City; es reconocido mundialmente por albergar “The Greatest Snow on Earth” (La mejor nieve de la Tierra).

El área esquiable de Park City Mountain Resort es la más extensa de todo Estados Unidos. Cuenta con más de 300 pistas interconectadas, decenas de telesillas de alta velocidad y áreas especiales para practicar freestyle.

Por si fuera poco, a pocos minutos se encuentra Deer Valley Resort, un complejo vecino famoso por su exclusividad, donde está prohibido el uso de snowboard para mantener las pistas en condiciones óptimas dedicadas al esquí tradicional.

Sus edificios históricos de madera a lo largo de la famosa Historic Main Street han sido preservados cuidadosamente. Además, es la sede anual del Festival de Cine de Sundance, lo que impregna las calles de un ambiente cosmopolita, lleno de galerías de arte, tiendas de diseño y restaurantes de nivel internacional.

Big Bear Mountain Resort

¿Dónde? San Bernardino, California

Big Bear Lake se encuentra a aproximadamente tres horas en auto desde Los Ángeles o San Diego, e incluso a unas cuatro horas desde la frontera con Tijuana, México. Es el lugar idóneo para quienes están aprendiendo a esquiar o desean realizar una escapada rápida de fin de semana sin requerir vuelos.

Bear Mountain es famosa mundialmente en la cultura del snowboard por haber sido pionera en el desarrollo de terrain parks (parques con rampas, rieles y saltos) de estilo urbano. Por su parte, Snow Summit ofrece un perfil más tradicional, con pistas familiares y el sistema de iluminación nocturna más grande del sur de California, permitiendo esquiar bajo las estrellas. El pueblo de Big Bear Village tiene sus calles repletas de pizzerías artesanales, tiendas de recuerdos, boutiques de ropa de montaña y casas de madera rodeadas de pinos centenarios.

Vail Canva

Vail

¿Dónde? Colorado, Estados Unidos

Vail está ubicado en el corazón de las Montañas Rocosas en el estado de Colorado, a dos horas en carretera al oeste de Denver. Asimismo, cuenta con el Aeropuerto del Condado de Eagle, situado a escasos 30 minutos del complejo.

Vail es una de las estaciones de esquí más icónicas y glamurosas del mundo. Diseñado a comienzos de la década de 1960, el pueblo fue construido inspirándose en las villas alpinas del Tirol austriaco.

Las calles peatonales de Vail Village y Lionshead están compuestas por adoquines, puentes sobre arroyos congelados y fachadas de madera con detalles arquitectónicos centroeuropeos.

Abarca más de 2,100 hectáreas adaptadas para todos los niveles de habilidad. Su sello distintivo son los famosos Seven Back Bowls, siete vastas cuencas abiertas situadas en la cara posterior de la montaña. Además, Vail alberga una de las concentraciones de restaurantes premiados más altas de la región de las Rocosas.

San Carlos de Bariloche

¿Dónde? Río Negro, Argentina

Bariloche se asienta a orillas del Lago Nahuel Huapi y al pie de los Andes; ofrece una oportunidad única para los esquiadores del hemisferio norte: esquiar en pleno verano mexicano.

La temporada invernal sudamericana se extiende desde finales de junio hasta finales de septiembre o principios de octubre. A pocos minutos de la ciudad se encuentra el Cerro Catedral, el centro de esquí más grande y desarrollado de todo el hemisferio sur.

Posee más de 120 kilómetros de pistas y senderos rodeados de agujas de roca granítica que recuerdan a las catedrales góticas, con vistas panorámicas hacia lagos de color azul profundo.

El centro urbano de Bariloche parece transportado directamente de los Alpes suizos o alemanes. La tradición gastronómica local, famosa por el cordero patagónico al asador, las truchas de lago y la cerveza artesanal, complementa una experiencia turística inolvidable.

Valle Nevado Canva

Valle Nevado

¿Dónde? Región Metropolitana de Chile

Valle Nevado se sitúa en el corazón de la Cordillera de los Andes, a solo 60 kilómetros al este de Santiago de Chile. Fue construido a finales de la década de 1980, inspirándose en los grandes complejos alpinos franceses (como Les Arcs).

La base del resort se encuentra a 3,020 metros sobre el nivel del mar, y sus pistas más altas rozan los 3,670 metros. Esta elevación garantiza una calidad de nieve excepcionalmente seca y abundante durante toda la temporada invernal austral (de junio a octubre).

Junto con sus centros vecinos (La Parva y El Colorado), Valle Nevado forma la mayor superficie esquiable interconectada de América del Sur. Es reconocido por ser uno de los mejores santuarios para la práctica del Heliski: el uso de helicópteros para transportar a esquiadores avanzados a picos vírgenes e inexplorados de los Andes, realizando descensos memorables de más de dos mil metros de desnivel.

A diferencia de los pueblos tradicionales, funciona como un resort integrado de alta montaña donde los hoteles tienen acceso directo a las pistas (ski-in / ski-out). Salir de la habitación equipado y deslizarse de inmediato a la telesilla es una comodidad incomparable.

Elegir cualquiera de estos increíbles destinos para esquiar cerca de México te garantizará paisajes espectaculares, aventuras memorables y la oportunidad de vivir, en carne propia, la magia inolvidable de las películas de invierno.