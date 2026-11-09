¿Cuánto cuesta viajar en El Chepe? Esta es la mejor temporada para hacerlo

Viajar a bordo de El Chepe es toda una experiencia que recomiendan las personas que ya hicieron el recorrido del Ferrocarril Chihuahua al Pacífico. Si también es tu sueño, te compartimos desde los precios de los boletos hasta cuál es la mejor época para vivirlo en tus próximas vacaciones.

El Chepe hace un recorrido por el corazón de la Sierra Tarahumara, ofreciendo un ventanal panorámico para apreciar las Barrancas del Cobre. A lo largo de su travesía, el paisaje muta desde los llanos agrícolas y palmeras de la costa sinaloense hasta las cumbres cubiertas de pinos, valles de formaciones pétreas y desfiladeros rocosos a más de 2,400 metros sobre el nivel del mar.

Pero antes de empacar la cámara, ¿cuánto cuesta realmente vivir esta experiencia en 2026 y 2027? Planificar este viaje requiere rigor financiero y astucia logística, ¡por eso más vale informarse!

Boletos de El Chepe Chepe Express

Chepe express y Chepe regional: ¿cuál es la diferencia?

Chepe Express: Su recorrido cubre aproximadamente 350 kilómetros conectando Los Mochis (Sinaloa) con el Pueblo Mágico de Creel (Chihuahua). Está diseñado para el descanso, el confort y la gastronomía, con paradas clave en El Fuerte, Bahuichivo y Divisadero. Cuenta con tres clases diferenciadas (Turista, Ejecutiva y Primera), coches comedor, bar y terrazas panorámicas.

Su recorrido cubre aproximadamente 350 kilómetros conectando Los Mochis (Sinaloa) con el Pueblo Mágico de Creel (Chihuahua). Está diseñado para el descanso, el confort y la gastronomía, con paradas clave en El Fuerte, Bahuichivo y Divisadero. Cuenta con tres clases diferenciadas (Turista, Ejecutiva y Primera), coches comedor, bar y terrazas panorámicas. Chepe Regional: Recorre la ruta completa y extendida desde la ciudad de Chihuahua hasta Los Mochis (más de 650 km), realizando paradas en comunidades rurales y poblados aislados. Es más accesible y permite conectar directamente con la capital chihuahuense, pero carece de los lujos, bares lounge y miradores del Express.

¿Cuánto dinero necesitas para un viaje completo en El Chepe?

Para emprender el viaje en El Chepe, primero se debe arribar al aeropuerto de Los Mochis o al aeropuerto de Chihuahua. Los vuelos redondos desde CDMX, Guadalajara o Monterrey oscilan habitualmente entre los $2,000 y $4,500 MXN reservando con antelación, aunque pueden superar los $6,000 MXN si se adquieren a última hora o en puentes festivos.

En cuanto a hospedaje, puedes encontrar hoteles desde los $1,100 MXN en posadas hasta los $4,500 y $9,500 MXN por noche, con vistas a las barrancas.

En cuanto a actividades, puedes acudir al Parque de Aventura Barrancas del Cobre con un costo aproximado de $350 a $400 MXN por adulto; tours en Creel a diferentes valles, entradas a reservas naturales y la compra de artesanías, todo con costos que van de los $30 hasta los $800 MXN.

El Chepe Canva

¿Cuál es el costo de los boletos de El Chepe?

El Chepe regional

Dependiendo de la ruta, El Chepe regional ofrece distintos precios según la salida que decidas tomar: Chihuahua, Creel, San Rafael, Cuauhtémoc, Pitorreal, Cuiteco, San Juanito, Divisadero, Bahuichivo, Témoris, El Fuerte y Posada.

Puedes adquirir un boleto desde 695 hasta 3,780 pesos mexicanos (la ruta de Chihuahua a Los Mochis); consulta toda la información en este enlace.

Los horarios van desde las 6 de la mañana hasta las 22:34, pero recuerda consultar si se trata de hora centro o Pacífico.

Chepe Express

Los precios de El Chepe Express varían según la temporada, la ruta, sección y tipo de boleto. En temporada alta (marzo-abril, julio-agosto, diciembre-enero), puedes encontrar precios que van desde 1,500 hasta 8,700 pesos.

Recuerda que puedes elegir la clase turista, ejecutiva o primera y disfrutar de distintas amenidades. Lo mismo que la ruta de Los Mochis, El Fuerte, Bahuichivo y Divisadero.

En temporada baja (enero-marzo, abril-junio, septiembre-diciembre), la tarifa puede ir de los 1,200 hasta los 8,400 pesos. Consulta todos los precios en este enlace.

¿Qué ofrece cada clase?

Primera clase: acceso exclusivo al Vagón Terraza, al Restaurante Urike y servicio de bar lounge.

acceso exclusivo al Vagón Terraza, al Restaurante Urike y servicio de bar lounge. Ejecutiva: asientos confortables reclinables, pantallas de entretenimiento, sanitarios amplios y acceso al bar y restaurante en planta baja (con consumo a la carta).

asientos confortables reclinables, pantallas de entretenimiento, sanitarios amplios y acceso al bar y restaurante en planta baja (con consumo a la carta). Turista: vagones climatizados, asientos reclinables de tela o vinil de buena calidad y sanitarios limpios

Mejor temporada para viajar en El Chepe Chepe Express

¿Cuál es la mejor época para viajar en El Chepe?

Invierno: Si tu anhelo es ver las vías férreas y los pinos cubiertos de nieve mientras tomas un café caliente a bordo, el invierno es la época predilecta. Considera que durante estos meses, el termómetro desciende por debajo de los 0°C por las noches y que entre el 17 de diciembre y las primeras semanas de enero es temporada alta.

Si tu anhelo es ver las vías férreas y los pinos cubiertos de nieve mientras tomas un café caliente a bordo, el invierno es la época predilecta. Considera que durante estos meses, el termómetro desciende por debajo de los 0°C por las noches y que entre el 17 de diciembre y las primeras semanas de enero es temporada alta. Otoño y primavera (marzo a mayo / octubre a noviembre): muchos lo consideran el mejor periodo para viajar a bordo de El Chepe gracias a que no hay lluvias, el aire es sumamente transparente en los miradores de Divisadero, las temperaturas diurnas rondan los 18-20°C y las tarifas de boletos y cabañas entran en rango de temporada baja. Solo ten presente que durante las semanas de Semana Santa y Pascua aplica tarifa de temporada alta.

Viajar en El Chepe implica vivir la experiencia de un tren, acompañado con el compás de una geografía indómita que jamás se olvida.