Identificar a tiempo el dolor dorsal es clave para la salud canina. Saber cómo saber si mi perro tiene problemas en la columna marca la diferencia entre una recuperación exitosa o un daño neurológico irreversible.

Diversos trastornos espinales pueden comprometer la movilidad y el bienestar de los animales domésticos sin previo aviso. Para profundizar en diagnósticos complejos como la enfermedad del disco intervertebral, puedes consultar la guía médica del Cornell University Riney Canine Health Center, una de las instituciones de referencia en neurología veterinaria.

Cómo saber si mi perro tiene problemas en la columna Canva

¿Cuáles son los síntomas de dolor o lesión de columna en perros?

Los signos clínicos varían según la severidad y la zona afectada del canal medular (cervical, torácica o lumbar). El dolor puede manifestarse con cambios sutiles de postura o mediante una pérdida evidente de control motriz.

P ostura cifótica o arqueada: El perro encorva el lomo hacia arriba, baja la cabeza o mantiene los músculos del abdomen rígidos ("abdomen en tabla") como mecanismo de defensa para no mover la espalda.

El perro encorva el lomo hacia arriba, baja la cabeza o mantiene los músculos del abdomen rígidos ("abdomen en tabla") como mecanismo de defensa para no mover la espalda. Vocalizaciones espontáneas: Quejidos, aullidos o gruñidos al ser levantado, acariciado o simplemente al cambiar de postura en su cama.

Quejidos, aullidos o gruñidos al ser levantado, acariciado o simplemente al cambiar de postura en su cama. Claudicación o arrastre de patas: Desgaste inusual en las uñas traseras, tropiezos frecuentes o falta de coordinación al andar (ataxia).

Desgaste inusual en las uñas traseras, tropiezos frecuentes o falta de coordinación al andar (ataxia). Renuencia al movimiento: Rechazo repentino a subir escaleras, saltar al sofá, jugar o realizar paseos habituales.

Rechazo repentino a subir escaleras, saltar al sofá, jugar o realizar paseos habituales. Temblores musculares: Espasmos involuntarios en los cuartos traseros, cuello o tronco.

Espasmos involuntarios en los cuartos traseros, cuello o tronco. Incontinencia: Pérdida súbita del control de la vejiga o los esfínteres intestinales.

Cómo saber si mi perro tiene problemas en la columna Canva

¿Por qué mi perro no puede mover o levantar las patas traseras?

La debilidad o parálisis en las extremidades posteriores ocurre cuando la médula espinal sufre compresión, inflamación severa o pérdida de irrigación sanguínea. Esto interrumpe la transmisión de los impulsos eléctricos entre el cerebro y los músculos.

La causa más recurrente de este síntoma es la extrusión o protrusión discal aguda (IVDD), donde el material del disco intervertebral invade el canal vertebral. Otras causas frecuentes incluyen traumas por caídas o atropellos, embolias fibrocartilaginosas (infartos medulares) o procesos degenerativos crónicos.

Cómo saber si mi perro tiene problemas en la columna Canva

¿Qué razas tienen mayor riesgo de sufrir problemas de columna?

Ciertas configuraciones anatómicas predisponen a un desgaste acelerado de los discos vertebrales. Las razas con condrodistrofia (patas cortas y columna alargada) encabezan las estadísticas médicas:

Teckel (Dachshund)

Basset Hound

Bulldog Francés e Inglés

Corgi (Pembroke y Cardigan)

Beagle

Shih Tzu y Pequinés

No obstante, razas grandes como el Pastor Alemán, el Doberman Pinscher o el Gran Danés también presentan afecciones espinales específicas, como la espondilomielopatía cervical (síndrome de Wobbler) o la estenosis lumbosacra degenerativa.

Cómo saber si mi perro tiene problemas en la columna Canva

¿Cómo saber si la lesión de espalda es una urgencia veterinaria?

Un problema de columna se convierte en una emergencia crítica cuando existe un compromiso neurológico progresivo. Acude de inmediato a un centro veterinario con servicio neurológico si detectas:

Parálisis completa de una o más extremidades.

Pérdida de la sensibilidad profunda (el animal no reacciona al pellizcar con firmeza sus almohadillas o dedos).

Dolor cervical agudo que le impide mover el cuello o levantar la cabeza.

Imposibilidad total para orinar por sí mismo.

En casos de compresión medular grave, una intervención quirúrgica o descompresiva dentro de las primeras 24 a 48 horas representa la única ventana de oportunidad para salvar la capacidad de caminar del paciente.

Cómo saber si mi perro tiene problemas en la columna Canva

¿Qué hacer si sospechas de una lesión espinal?

Inmoviliza al animal inmediatamente para prevenir un mayor daño en la médula. Evita que camine, baje escalones o salte. Para trasladarlo a la clínica, colócalo sobre una superficie plana y rígida (como una tabla de madera, una bandeja plástica o una manta tensa utilizada como camilla).

Bajo ninguna circunstancia intentes masajear su espalda ni administres analgésicos de uso humano, ya que fármacos como el ibuprofeno o el paracetamol resultan tóxicos y enmascaran signos clínicos determinantes para el diagnóstico.