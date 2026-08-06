Calles del centro en CDMX para comprar útiles escolares

Surtir la lista de útiles escolares es una de las tareas que más preocupa a muchas familias antes del regreso a clases, ya que el costo de los materiales puede superar el presupuesto previsto.

El Centro Histórico de la Ciudad de México ofrece varias calles especializadas donde encontrarás desde cuadernos y lápices hasta mochilas, uniformes y accesorios escolares a precios de mayoreo y menudeo. Aquí te contamos cuáles son los mejores lugares para comprar útiles escolares.

Calles del Centro Histórico de CDMX

Correo Mayor

La calle Correo Mayor es uno de los destinos favoritos para quienes buscan artículos escolares a buen precio. A lo largo de este corredor encontrarás decenas de locales con una amplia variedad de productos, desde cuadernos y lápices hasta calcetas escolares y otros accesorios.

Además, ofrece opciones para distintos presupuestos y se encuentra a aproximadamente 10 minutos caminando de la estación Pino Suárez del Metro.

Útiles escolares baratos en CDMX: dónde surtir la lista escolar Foto: Cuartoscuro.com / Edgar Negrete Lira

Mesones

Es, sin duda, uno de los corredores comerciales más populares durante la temporada de regreso a clases. Cada año, cientos de familias acuden a esta calle para comprar útiles escolares, mochilas, loncheras y artículos de papelería a precios accesibles.

Entre sus negocios podrás encontrar cuadernos, lápices, colores, pegamento, pinceles, borradores, sacapuntas y muchos productos más para el nuevo ciclo escolar.

Si aún no la conoces, se ubica sobre la calle Mesones, en el Centro Histórico de la CDMX.

Además, en esta misma calle se encuentra Plaza Mesones, un espacio con tres pisos dedicados a la venta de artículos escolares y de oficina. Aquí encontrarás productos tanto al mayoreo como al menudeo, por lo que es una excelente opción para surtir la lista de útiles sin gastar de más.

La plaza está ubicada en Calle de Mesones 129, Centro Histórico, Ciudad de México.

Útiles escolares baratos en CDMX: dónde surtir la lista escolar Foto: Cuartoscuro.com / Andrea Murcia Monsivais

Izazaga y Pino Suárez

En la zona de Izazaga y Pino Suárez también encontrarás diversos establecimientos especializados en útiles escolares, ideales para comparar precios antes de realizar tus compras.

Este punto se localiza a la salida de la estación Pino Suárez de la Línea 2 del Metro y, además de papelerías, cuenta con locales donde se venden accesorios para ropa y otros artículos.

Útiles escolares baratos en CDMX: dónde surtir la lista escolar Foto: Cuartoscuro.com / Andrea Murcia Monsivais

Calle Moneda

La calle Moneda es otra alternativa para quienes buscan surtir la lista escolar. Aquí encontrarás mochilas, estuches, loncheras y diversos artículos de papelería.

Sin embargo, lo que más distingue a esta zona es la gran oferta de locales especializados en uniformes escolares.

Además, se encuentra a solo siete minutos caminando de la estación Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2 del Metro.

Útiles escolares baratos en CDMX: dónde surtir la lista escolar Foto: Canva

¿Qué incluye la lista oficial de útiles escolares para el ciclo 2026-2027?

La lista de útiles escolares para el ciclo escolar 2026-2027 cambia según el grado que cursen las y los estudiantes. Estos son algunos de los materiales solicitados por nivel educativo.

1.º de primaria

Dos cuadernos de cuadrícula grande tamaño profesional.

Dos cuadernos de cuadrícula grande tamaño profesional. Un cuaderno de rayas tamaño profesional.

Lápiz, goma para borrar, sacapuntas, tijeras de punta roma y lápiz adhesivo.

Lápices de colores de madera o pinturas de cera.

50 hojas blancas.

2.º de primaria

Dos cuadernos de cuadrícula grande tamaño profesional.

Dos cuadernos de cuadrícula grande tamaño profesional. Un cuaderno de rayas tamaño profesional.

Lápiz, bicolor, goma para borrar, sacapuntas, tijeras de punta roma y lápiz adhesivo.

Lápices de colores de madera o pinturas de cera.

50 hojas blancas.

3.º de primaria

Dos cuadernos de cuadrícula chica tamaño profesional.

Dos cuadernos de cuadrícula chica tamaño profesional. Un cuaderno de rayas tamaño profesional.

Lápiz, bicolor, bolígrafo, sacapuntas, goma para borrar, tijeras de punta roma y lápiz adhesivo.

Una regla de plástico.

Lápices de colores de madera.

50 hojas blancas.

4.º de primaria

Cuatro cuadernos de cuadrícula chica tamaño profesional.

Cuatro cuadernos de cuadrícula chica tamaño profesional. Un cuaderno de rayas tamaño profesional.

Lápiz, bicolor, bolígrafo, marcatextos, sacapuntas, goma para borrar y lápiz adhesivo.

Tijeras de punta roma.

Una caja de lápices de colores de madera.

Un juego de geometría.

50 hojas blancas.

5.º de primaria

Cuatro cuadernos de cuadrícula chica tamaño profesional.

Cuatro cuadernos de cuadrícula chica tamaño profesional. Un cuaderno de rayas tamaño profesional.

Lápiz, bicolor, bolígrafo, marcatextos, sacapuntas, goma para borrar y lápiz adhesivo.

Tijeras de punta roma.

Una caja de lápices de colores de madera.

Un juego de geometría.

50 hojas blancas.

6.º de primaria

Cuatro cuadernos de cuadrícula chica tamaño profesional.

Cuatro cuadernos de cuadrícula chica tamaño profesional. Un cuaderno de rayas tamaño profesional.

Lápiz, bicolor, bolígrafo, marcatextos, sacapuntas, goma para borrar y lápiz adhesivo.

Tijeras de punta roma.

Una caja de lápices de colores de madera.

Un juego de geometría.

50 hojas blancas.

Secundaria

Un cuaderno para cada asignatura (el tipo de cuaderno será determinado por cada docente).

Un cuaderno para cada asignatura (el tipo de cuaderno será determinado por cada docente). Lápiz, bicolor, bolígrafo, marcatextos, sacapuntas, goma para borrar, tijeras y lápiz adhesivo.

Una caja de lápices de colores.

Un juego de geometría.

50 hojas blancas.

Útiles escolares baratos en CDMX: dónde surtir la lista escolar Foto: Cuartoscuro.com / Edgar Negrete Lira

Estas son algunas de las mejores calles del Centro Histórico de la Ciudad de México para comprar útiles escolares y comparar precios antes del regreso a clases. Recorrer estos corredores puede ayudarte a encontrar mejores ofertas y ahorrar en la compra de los materiales para el ciclo escolar 2026-2027.