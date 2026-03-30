El truco de poner un rollo de papel higiénico en el refrigerador, ¿para qué sirve?

El truco de poner un rollo de papel higiénico en el refrigerador es algo a lo que algunas personas recurren, sobre todo después de que se ha popularizado tanto esta idea, que aseguran, es fácil, rápida y eficaz en cuestiones de limpieza.

Se trata de una forma bastante práctica que promete mejorar las condiciones del electrodoméstico sin mayor esfuerzo y que, básicamente, funciona como un absorbente natural, ayudando a reducir la humedad.

Truco de poner un rollo de papel higiénico en el refrigerador

Truco de poner papel en refri. Especial

El famoso “truco del papel higiénico en el refrigerador” se ha hecho viral en redes sociales porque promete eliminar malos olores de forma sencilla, pero vale la pena entender qué hay detrás antes de adoptarlo.

La idea consiste en colocar un rollo de papel higiénico dentro del refri (generalmente en una esquina o en la puerta). Se dice que el papel absorbe la humedad del ambiente y, con ello, los olores desagradables que se generan por alimentos en descomposición o mal almacenados. Esto tiene algo de lógica: el papel es un material poroso y sí puede absorber cierta humedad, lo que en teoría ayuda a reducir la intensidad de los olores.

Sin embargo, hay que ser claros: no es una solución milagrosa. El papel higiénico no elimina la causa del mal olor, solo puede disimularlo ligeramente. Si hay comida echada a perder, derrames o recipientes mal cerrados, el olor seguirá ahí aunque pongas uno o varios rollos.

Otro punto importante es la higiene. Un rollo de papel higiénico está diseñado para usarse en el baño, no en la cocina. Aunque esté limpio, no es lo más recomendable tenerlo cerca de alimentos, especialmente si no está protegido o si absorbe olores y humedad que luego podrían transferirse.

Opciones más efectivas y seguras

Truco de poner papel en refri. Especial

Si lo que buscas es realmente eliminar malos olores del refrigerador, hay opciones más efectivas y seguras. Los “trucos” como el papel higiénico pueden ayudar un poco, pero no resuelven el problema de raíz.

Algunos métodos que funcionan para mantener el refrigerador sin olores son:

Bicarbonato de sodio. Coloca un recipiente abierto con bicarbonato dentro del refrigerador. Funciona porque neutraliza ácidos y compuestos que causan mal olor. Cámbialo cada 1 a 2 meses para que siga siendo efectivo.

Coloca un recipiente abierto con bicarbonato dentro del refrigerador. Funciona porque neutraliza ácidos y compuestos que causan mal olor. Cámbialo cada 1 a 2 meses para que siga siendo efectivo. Carbón activado. Es muy usado en purificadores de aire porque atrapa olores y humedad de forma eficiente. Puedes comprar bolsitas de carbón activado y colocarlas en el refri ; duran más tiempo que el bicarbonato y no dejan ningún residuo.

Café molido seco. Absorbe olores y deja un aroma más agradable, aunque es más “enmascarante” que neutralizador. Colócalo en un recipiente pequeño y seco.

Avena cruda. Funciona como absorbente natural de humedad y olores, aunque es más suave que el bicarbonato o el carbón.

Vinagre blanco. Puedes limpiar el refri con una mezcla de agua y vinagre para eliminar bacterias y olores persistentes. El olor del vinagre se va rápido y arrastra los malos olores.

Limón. Dejar medio limón o cáscaras dentro puede aportar frescura, pero no es tan potente para olores fuertes.

Hábitos clave

Más allá de todos los turcos, la base de todo es la limpieza profunda. Vacía el refri, revisa cada alimento (especialmente sobras, lácteos y verduras olvidadas) y tira lo que esté en mal estado. Luego limpia con una mezcla de agua tibia y bicarbonato de sodio. Este no solo limpia, también neutraliza olores sin ser tóxico. En tanto, evita productos muy químicos o con fragancias fuertes porque pueden contaminar los alimentos.

Además, hay hábitos clave que hacen toda la diferencia. Guarda siempre los alimentos en recipientes herméticos, especialmente cebolla, ajo, pescado o sobras. Limpia derrames de inmediato, porque ahí es donde más proliferan bacterias. No sobrecargues el refri: el aire debe circular. Y revisa una vez por semana lo que tienes para evitar que algo se eche a perder sin darte cuenta.

*mvg*