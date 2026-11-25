Daniela Elizaga (Chirey Motor México) explica cómo CHIREY y OMODA & JAECOO responden a cada estilo de vida.

La industria automotriz en México atraviesa una etapa en la que elegir un vehículo responde cada vez más a las rutinas, momentos de vida y prioridades cotidianas de cada conductor. En una conversación en exclusiva desde las oficinas corporativas del grupo, la periodista Crystal Mendivil entrevistó a Daniela Elizaga, Directora de Marketing, PR y CRM de Chirey Motor México.

El encuentro, transmitido a través del canal oficial de YouTube de Excélsior, profundizó en la estrategia multimarca de la compañía en el país, donde conviven CHIREY y OMODA & JAECOO con propuestas diferenciadas para acompañar distintos estilos de vida en el entorno nacional...

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1. Tres marcas, tres maneras de vivir la movilidad

Durante la charla, Daniela Elizaga explicó que el crecimiento de Chirey Motor México parte de comprender que, aunque las marcas comparten plataformas e ingeniería, cada consumidor busca resolver necesidades muy distintas. Como resumió la directiva: “con los mismos cimientos no se construye la misma casa”. Bajo esa premisa, el portafolio del grupo se articula en tres personalidades claramente definidas:

· CHIREY: Concebida para quienes construyen una rutina familiar o buscan resolver su día a día sin complicaciones, prioriza el espacio interior, la seguridad, un costo de uso razonable y el respaldo necesario en cada trayecto. Como destacó Elizaga, muchos conductores abren primero la cajuela para comprobar si cabe una carriola antes de preguntar por la potencia, buscando esa sensación de tranquilidad que resume la marca. Con más de 100,000 propietarios en México, su portafolio acompaña cada etapa de vida con modelos como Tiggo 2 Pro, Tiggo 4 Pro, Tiggo 7 Pro y Tiggo 8 CSH, de tres filas y capacidad para siete pasajeros.

· OMODA (OMODA & JAECOO): Pensada para quien cuida cómo se ve todo —su casa, su vestimenta, su música y, por supuesto, su auto—, pone el acento en el diseño y la expresión personal bajo la filosofía Art in Motion y el lema Cross from Future. La directiva aclaró que no se trata de una marca exclusiva para jóvenes, sino para cualquier persona con afinidad por la estética y la vanguardia, integrando atributos como pantallas duales e iluminación ambiental de hasta 64 colores en vehículos como OMODA C5 y OMODA O5.

· JAECOO (OMODA & JAECOO): Creada a partir de la palabra alemana Jäger (cazador) y cool, está dirigida al explorador urbano que busca escapadas de fin de semana con comodidad y sofisticación, sin renunciar a un manejo refinado en la ciudad. Bajo el mantra From Classic, Beyond Classic, destaca por modelos como JAECOO 5 —que cuenta con la certificación Pet Friendly Cabin otorgada por la firma alemana TÜV SÜD para viajar con mascotas— y JAECOO 7 SHS.

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2. Experiencia a bordo: Conectividad intuitiva y "la prueba de la mamá"

Uno de los ejes centrales de la conversación fue la integración tecnológica dentro de la cabina. Daniela Elizaga enfatizó que la digitalización solo aporta valor real cuando elimina fricciones y simplifica la conducción, en lugar de exigir tutoriales o múltiples menús para funciones básicas.

Para ilustrar este enfoque práctico, compartió el concepto de “la prueba de la mamá”: la convicción de que el equipamiento debe ser tan claro e intuitivo que cualquier integrante de la familia pueda utilizarlo desde el primer momento. Gracias a pantallas de gran formato —como la vertical de 14.8 pulgadas en JAECOO 7 o la de 15.6 pulgadas en Tiggo 8 CSH—, controles por voz capaces de comprender modismos locales y conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, el conductor interactúa con un entorno familiar desde el primer kilómetro.

En materia de protección, la directiva explicó que los sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS) —con 12 asistencias en OMODA C5 y hasta 20 en Tiggo 8 CSH, acompañadas de nueve bolsas de aire— operan como un copiloto atento que no se cansa ni se distrae, reduciendo la carga del conductor frente a los retos cotidianos de las calles mexicanas.

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3. Manufactura global y respaldo después de la compra.

Al analizar la evolución del sector automotriz en el país, Daniela Elizaga aportó datos concretos sobre la relevancia de la manufactura asiática: de enero a septiembre, casi 3 de cada 10 autos nuevos vendidos en México se fabricaron en China —alrededor del 28% del mercado según estimaciones de AMDA, aún considerando el arancel del 50% vigente desde enero—, cifra en la que cerca del 17% corresponde a marcas de origen chino y el resto a armadoras internacionales que producen sus vehículos en ese país. Este avance responde a años de inversión sostenida en electrificación, desarrollo de baterías y conectividad.

No obstante, la Directora de Marketing, PR y CRM de Chirey Motor México subrayó que la permanencia y el liderazgo se ganan en el servicio posventa. “La confianza no se construye diciendo que voy a estar, se construye estando cuando el cliente te necesita”, afirmó Elizaga. En ese sentido, destacó que gracias a la alianza logística con DHL Supply Chain, el indicador de disponibilidad de refacciones (fill rate) pasó de 82% al inicio de operaciones a 96% al cierre de 2025, alcanzando actualmente el 97%. Este respaldo se complementa con cobertura nacional de servicio, asistencia en el camino y garantías de hasta 10 años o 1 millón de kilómetros en motor, así como 7 años o 200,000 kilómetros en vehículos híbridos enchufables.

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4. Híbridos enchufables, el Reto Súper Híbrido y cierre de la charla

En el bloque dedicado a la electrificación, Crystal Mendivil y Daniela Elizaga abordaron el funcionamiento práctico de los vehículos híbridos enchufables (PHEV). La directiva explicó que estos modelos integran dos fuentes de energía —gasolina y batería— gestionadas por un sistema inteligente que decide de forma automática cuándo utilizar cada una. De este modo, el vehículo funciona tanto con carga eléctrica como sin ella: si el usuario no cuenta con un punto de recarga disponible, el auto opera como un híbrido convencional que regenera energía al frenar o en pendientes, y emplea gasolina en carretera para realizar viajes largos sin preocupaciones; mientras que, al conectarlo en casa, en la oficina o en centros comerciales, permite realizar los traslados diarios de manera totalmente eléctrica.

Para respaldar este desempeño en condiciones reales, recordó los resultados del Reto Súper Híbrido, en el que un JAECOO 7 SHS recorrió la ruta de la Ciudad de México a San Antonio, Texas, con una sola carga de batería y un tanque de gasolina sellado, alcanzando una distancia máxima certificada ante notario de 1,675.1 kilómetros, cifra que superó en más de 375 kilómetros los 1,300 kilómetros estipulados en su ficha técnica. “La tecnología se demuestra allá afuera en la calle, no en un folleto”, puntualizó Elizaga, agregando que “la mejor tecnología no es la más radical, es la que realmente puedes usar en tu día a día”.

La entrevista concluyó con una dinámica ronda relámpago en la que la directiva recomendó el vehículo ideal para distintos escenarios cotidianos, desde Tiggo 8 de siete asientos para viajes familiares hasta JAECOO 5 para trasladarse con mascotas, y compartió su propia experiencia al volante de un JAECOO 7 SHS, con el que acumula cuatro meses sin necesidad de cargar gasolina en sus trayectos habituales.

Como mensaje final, resumió la esencia de cada marca en una palabra: tranquilidad para CHIREY, expresión para OMODA y libertad para JAECOO, invitando a los conductores a elegir su próximo vehículo pensando en su vida diaria y no únicamente en una ficha técnica..

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Mira la entrevista completa:

Disfruta de la conversación de 30 minutos entre Crystal Mendivil y Daniela Elizaga directamente en nuestro canal de YouTube: https://youtu.be/9ea-eYQsQao

Para conocer más sobre el portafolio y modelos disponibles en México, visita los sitios oficiales: https://www.chirey.mx/, https://omoda.mx/ y https://jaecoo.mx/