Así luce la nueva Supergirl: revelan el tráiler de la esperada película de DC para 2026

Una de las películas más esperadas del año finalmente reveló su primer avance. Se trata del tráiler de Supergirl: Woman of Tomorrow (2026), que muestra que la nueva cinta promete acción, aventura y un profundo viaje personal para el personaje.

La espera terminó para los fans del universo de DC Universe, pues este nuevo filme se centrará en la historia de Supergirl, la prima biológica de Superman (Kal-El). Si quieres saber cuándo se estrena y quién protagoniza la película, aquí te contamos todos los detalles.

Supergirl trailer 2026

Con impactantes escenas de acción y momentos emocionales, el tráiler presenta a Kara Zor-El, quien al igual que su primo proviene del planeta Krypton.

En esta historia, Kara atraviesa una etapa personal compleja, en la que su fiel compañero Krypto the Superdog se convierte en su mejor amigo y apoyo.

Sin embargo, todo cambia cuando llegan a un planeta bajo un sol rojo, un fenómeno que anula los poderes de los kryptonianos. En ese lugar, su inseparable compañero resulta herido por el villano Krem.

Este hecho impulsa a Kara a emprender un viaje junto a Ruthye Marye Knoll, una joven que busca vengarse de Krem por el asesinato de sus padres. Juntas vivirán una travesía llena de peligros, decisiones difíciles y crecimiento personal.

Tráiler de Supergirl emociona a fans de DC; fecha de estreno Foto: Tráiler Warner Bros. Pictures España

¿Cuándo se va a estrenar la película de Supergirl?

Los fans del universo DC no tendrán que esperar demasiado para ver esta esperada película. La expectativa creció aún más después de que el personaje apareciera brevemente en la reciente cinta de Superman (2025), dirigida por James Gunn.

De acuerdo con el tráiler oficial, la película llegará a los cines el 26 de junio de 2026 en Estados Unidos. Mientras tanto, se espera que su estreno en México sea un día antes, el 25 de junio de 2026.

Tráiler de Supergirl emociona a fans de DC; fecha de estreno Foto: Tráiler Warner Bros. Pictures España

¿Quién interpretará a la nueva Supergirl en 2026?

La actriz encargada de dar vida a la heroína será Milly Alcock, nacida el 11 de abril de 2000 en Sídney, Australia.

Alcock debutó en televisión durante su adolescencia en 2014, pero el papel que la llevó a la fama internacional fue el de la joven Rhaenyra Targaryen en la serie House of the Dragon (2022-2024), actuación que le valió reconocimiento y nominaciones dentro de la industria.

En Supergirl participará junto con actores como: Jason Momoa, David Corenswet, Eve Ridley, entre otros esperados.

Tráiler de Supergirl emociona a fans de DC; fecha de estreno Foto: Tráiler Warner Bros. Pictures España

Sin duda, Supergirl: Woman of Tomorrow es una de las películas más esperadas por los fans de DC, especialmente porque llevará a la pantalla una de las historias del cómic más queridas del personaje.