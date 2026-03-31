El espectáculo del sakura: cuándo florecen los cerezos y dónde verlos en el mundo

La temporada de cerezos en flor, conocida en Japón como sakura, ya comenzó y con ella llegan algunos de los paisajes más bellos del mundo. Durante estas semanas, ciudades y parques se llenan de escenarios que se tiñen de rosas pálidos y blancos, creando una estampa natural que cada año cautiva a miles de personas.

Este espectáculo natural es uno de los eventos más esperados, no solo por su belleza, sino también por el profundo significado cultural que tiene en Japón y en otras partes del mundo.

¿Cuál es el origen del cerezo?

Aunque los cerezos están profundamente ligados a Japón, su origen se encuentra en Asia Menor, específicamente en las regiones comprendidas entre el mar Negro y el mar Caspio, donde estos árboles han existido desde tiempos muy antiguos.

Con el paso del tiempo, los cerezos se expandieron hacia otras regiones de Asia y finalmente se convirtieron en un símbolo cultural en Japón, donde cada primavera su floración es celebrada con gran emoción.

Para los japoneses, las flores de cerezo no solo representan belleza, también tienen un significado especial:

La fugacidad de la vida

La fugacidad de la vida Los nuevos comienzos

El simbolismo guerrero, asociado históricamente con los samuráis

Durante esta temporada también se celebra el Hanami, una tradición japonesa en la que familias y amigos se reúnen en parques para realizar picnics bajo los árboles de cerezo, admirar las flores y reflexionar sobre la vida. Esta costumbre también marca la llegada oficial de la primavera en Japón.

Temporada de cerezos 2026: dónde y cuándo ver Sakura además de Japón Foto: Reuters

¿Cuándo es época de cerezos?

La temporada de sakura suele aparecer cada año entre finales de marzo y principios de abril, aunque las fechas pueden variar ligeramente dependiendo del clima de cada región.

Este año, la temporada ya comenzó y nuevamente atrae a decenas de miles de turistas, quienes viajan especialmente para presenciar uno de los espectáculos naturales más icónicos del planeta.

Temporada de cerezos 2026: dónde y cuándo ver Sakura además de Japón Foto: Reuters

¿Dónde se pueden ver los árboles de cerezo?

Aunque Japón es el país más famoso para disfrutar la floración de los cerezos, existen otros lugares del mundo donde también se puede vivir este fenómeno natural:

Corea del Sur (finales de marzo – principios de abril)

​-Jinhae (Changwon)

​-Isla de Jeju

China (marzo – abril)

​-Parque Yuyuantan, en Pekín

​-Parque Gucun, en Shanghái

Estados Unidos (marzo – abril)

​-Washington D.C., donde cada año se realiza el famoso Festival Nacional de los Cerezos

Canadá (abril – mayo)

​-Vancouver

​-Toronto

Alemania (abril)

​-Bonn, conocida por su famosa Avenida de los Cerezos

Francia (abril)

​-París y sus alrededores

España (marzo – abril)

​-El Valle del Jerte, en Cáceres

Temporada de cerezos 2026: dónde y cuándo ver Sakura además de Japón Foto: Reuters / Tidal Basin in Washington

Temporada de cerezos en Japón 2027

Si sueñas con vivir esta experiencia, es recomendable planear el viaje durante los meses en los que se puede apreciar la floración en países asiáticos o europeos.

Aunque, Japón sigue siendo uno de los destinos más emblemáticos del mundo para ver los cerezos en flor, ya que cada año miles de turistas acuden para disfrutar de este espectáculo natural y cultural.

Si estás interesado en asistir, puedes consultar con agencias de viajes especializadas para encontrar tours que se ajusten a tus fechas y presupuesto.

Temporada de cerezos 2026: dónde y cuándo ver Sakura además de Japón Foto: Reuters / Tidal Basin in Washington

Este fenómeno sigue recordándonos la belleza de la naturaleza y cómo, durante unas pocas semanas, los cerezos logran transformar los paisajes y reunir a personas de todo el mundo para admirarlos.