Super Mario Galaxy llega con menú temático a Cinépolis: precio y qué contiene

Super Mario Galaxy marca el regreso de una de las franquicias más populares del entretenimiento, ahora con una nueva película que busca repetir el éxito que tuvo su antecesora en cines. La historia vuelve con una propuesta diferente, llevando a los personajes a una aventura fuera de su mundo habitual, esta vez en el espacio.

Después de tres años desde el estreno que rompió récords en taquilla, Universal Studios e Illumination presentan una nueva entrega basada en el universo de Nintendo. Esta secuela no solo recupera a los personajes principales, también incorpora figuras conocidas por los fans, ampliando así la historia con nuevos elementos.

Nintendo

Una nueva historia inspirada en el videojuego

En esta ocasión, la película toma como base el videojuego lanzado en 2007 para la consola Wii, donde Mario se embarca en un viaje espacial para rescatar a la princesa. En esta aventura, el protagonista no está solo, ya que cuenta con la ayuda de Destello mientras enfrenta nuevamente a su enemigo.

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Los personajes principales regresan a la pantalla, incluyendo a Mario, Luigi, Peach, Toad y Bowser. Además, se suman otros como Bowser Jr. y Rosalina, quienes tienen un papel importante dentro de esta nueva historia.

Super Mario Galaxy tendrá menú temático en Cinépolis

Además del estreno de la película, Cinépolis lanzó una propuesta especial para los fans que buscan vivir algo diferente en el cine. Se trata de una experiencia que combina la proyección con un menú inspirado en el universo del videojuego.

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Quienes decidan adquirir esta opción podrán disfrutar de un menú temático mientras ven la película. El paquete incluye un menú de tres tiempos y un coleccionable exclusivo, algo que actualmente se ha vuelto muy atractivo para los asistentes.

Precio y qué incluye el menú especial de Super Mario Galaxy

El acceso a esta experiencia tiene un costo de 163 pesos e incluye tanto la entrada a la función en formato VIP como los alimentos. El menú está compuesto por:

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Entrada llamada “Caja Misteriosa”: nachos con queso

Plato fuerte “Meteoro Boneless”: piezas de pollo sin hueso

Postre “Paleta Cósmica”: paleta de hielo

Dos bebidas sin alcohol: “Bebida Galáctica” y “Dulce Real”

Es importante considerar que el menú no puede modificarse una vez adquirido, por lo que se recomienda revisar los ingredientes antes de comprar en caso de alergias.

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Dónde estará disponible el menú temático de Super Mario Galaxy

No todos los complejos participarán en esta experiencia, ya que únicamente algunos Cinépolis VIP en diferentes estados del país ofrecerán este menú temático. Entre las ciudades incluidas se encuentran Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Querétaro y Mérida, entre otras.

Otro punto a tener en cuenta es que el coleccionable que viene incluido no podrá elegirse, ya que será entregado al azar entre varias opciones disponibles.

Fechas y disponibilidad

Aunque la película se estrenará el 1 de abril, esta experiencia especial solo estará disponible durante dos días: el 8 y 9 de abril. Los boletos ya pueden adquirirse a través de la aplicación de Cinépolis.

PJG