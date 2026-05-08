Analiza tu piel y aprende a cuidarla en esta experiencia interactiva gratuita en CDMX

Si amas cuidar tu carita y siempre estás comprando nuevas cremas y productos para la piel: ¿sabes si realmente es lo que necesitas? Para salir de la duda, lánzate a esta experiencia donde podrás hacer un análisis de tu piel y aprender a cuidarla, ¡gratis!

En los últimos años, el cuidado de la piel se ha vuelto un básico y no es casualidad. Cada vez hay más información sobre la importancia de cosas que antes obviábamos, como el uso de protector solar, la limpieza e hidratación de nuestra piel.

Esto no solo tiene que ver con una prevención del envejecimiento prematuro, manchas u otras “imperfecciones”, sino también del cáncer de piel.

La información es consecuencia de la investigación, que también ha llevado al crecimiento de la industria dermocosmética. Es decir, aquellos productos que están formulados para cuidar la piel y mejorar su apariencia, pero con un respaldo científico.

Como explica Carlos Sánchez Abril, director de omnicanalidad y experiencia en San Pablo Farmacias, en los últimos años se han desarrollado productos que atienden dos necesidades: el cuidado de la piel y la estética.

Sin embargo, dada la amplia oferta de estos productos, la orientación para elegir los más adecuados según las necesidades de tu piel, es clave. Por eso nació Casa Dermo, una experiencia inmersiva creada por San Pablo Farmacias.

El cuidado de la piel se ha convertido en una necesidad Canva

¿Qué es Casa Dermo?

Casa Dermo es una experiencia interactiva dentro de una casa en la colonia Roma. Aquí podrás realizar un análisis personalizado de tu piel, platicar con expertos, conocer qué productos van mejor para tus necesidades y comprarlos a precios especiales.

Como explica Carlos Sánchez Abril, en este espacio puedes conocer las diferentes marcas y productos dermocosméticos, además de entender su funcionalidad de acuerdo a tus necesidades, creando una experiencia personalizada.

Esto permite que las personas salgan más informadas y con más alternativas para el cuidado de la piel. De esta forma, tus compras estarán basadas en evidencia y evitarás adquirir productos que no sean adecuadas para tu piel.

¿Dónde está Casa Dermo?

Casa Dermo está ubicada en la calle de Medellín número 65, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Pero ojo, la experiencia es temporal, pues estará solo este 8, 9 y 10 de mayo.

Los horarios son de 1 a 7 de la tarde el viernes; de 10 de la mañana a 7 de la tarde el sábado y de 10 de la mañana a 5 de la tarde el domingo. La entrada es gratuita, aunque se recomienda registrarte a través de su sitio web.

Si simplemente pasas por ahí, no hay problema, puedes llegar, pero podrías tener que esperar un poco más.

En su sitio web también puedes conocer los horarios de las charlas que tendrán con especialistas, para que agendes tu visita según sus intereses.

Por ejemplo, se tocarán temas como: “No todo el skincare es igual: cómo elegir lo que SÍ funciona", “Rejuvenece mientras sueñas” y “Piel en la ciudad: defensa inteligente contra el entorno”, entre otros.

De acuerdo a Carlos Sánchez Abril, la idea es replicarla en otros estados, aunque todavía no se tienen fechas confirmadas.

Asimismo, esta experiencia se une a las cabinas dermocosméticas que ya existen en algunas de las farmacias San Pablo donde, de forma rápida y sencilla, te permiten conocer el estado de tu piel para tomar decisiones sobre su cuidado.

Ya sea que lleves años cuidando tu piel o quieras empezar, nunca está de más hacer un análisis personalizado para comprar los mejores productos. Olvídate de TikTok Shop y elige marcas con respaldo científico, lánzate a Casa Dermo para conocer más.