¿Mala vibra? El Feng Shui revela cómo acomodar tu cama para atraer buena energía y suerte

Para el Feng Shui, la recámara no es solamente un espacio para dormir. Se trata del lugar donde el cuerpo recupera energía y la mente encuentra calma después de las actividades del día. Por ello, la ubicación de la cama juega un papel importante en el flujo del llamado Chi, considerado la energía vital que circula en la casa.

Según esta filosofía, una mala distribución de los muebles puede provocar sensación de cansancio, estrés o incluso dificultades para descansar correctamente. En cambio, acomodar la cama de manera estratégica ayudaría a crear un ambiente más armónico.

La "posición de mando", la regla principal

Uno de los consejos más importantes del Feng Shui es colocar la cama en lo que se conoce como “posición de mando”. Esto significa que, al estar acostado, puedas ver la puerta de la habitación sin quedar directamente frente a ella.

La intención detrás de esta recomendación es generar una sensación de seguridad y control del entorno. Estar completamente alineado con la puerta permitiría que la energía llegue de manera demasiado intensa hacia la persona que duerme.

Además, expertos en decoración coinciden en que una habitación visualmente organizada puede generar mayor sensación de tranquilidad mental. Nunca duermas con los pies hacia la puerta

Feng Shui

Dentro del Feng Shui existe una ubicación considerada negativa para la cama, al colocarla de modo que los pies apunten directamente hacia la entrada del cuarto.

A esta distribución se le conoce como "la posición del muerto", debido a que en algunas culturas esa es la forma tradicional en que se retira a una persona fallecida de una habitación. Energéticamente, se cree que esta posición puede provocar agotamiento físico y emocional.

Por ello, la recomendación es mover la cama hacia un punto donde la puerta permanezca visible, pero no alineada de forma directa con el cuerpo.

El respaldo de la cama también importa

Otro elemento importante es la cabecera. El Feng Shui recomienda que la cama tenga una cabecera firme y esté apoyada sobre la pared.

Dormir debajo de una ventana o sin respaldo podría transmitir sensación de vulnerabilidad. En términos simbólicos, una pared detrás de la cabeza representa seguridad y estabilidad personal.

Cama Feng Shui

También se aconseja evitar vigas sobre la cama, ya que generan una percepción de presión constante que puede afectar el descanso.

Orden, equilibrio y energía positiva

La filosofía Feng Shui también pone atención en la simetría de la habitación. Lo ideal es dejar espacio libre a ambos lados de la cama para permitir el flujo equilibrado de energía.

Incluso si una persona vive sola, colocar dos burós o dos lámparas simboliza armonía entre las energías Yin y Yang, relacionadas con el equilibrio emocional y las relaciones personales.

Cama Feng Shui SIRAPHOL S.

Otro punto importante es mantener libre el espacio debajo de la cama. Guardar cajas o ropa puede bloquear la circulación energética y crear sensación de caos mental.

Los objetos que deberías evitar

Los espejos frente a la cama son otro de los elementos menos recomendados. De acuerdo con el Feng Shui, reflejan la energía durante la noche, lo que podría alterar el sueño o generar inquietud.

Aunque muchas personas ven estas creencias como algo simbólico, especialistas en bienestar coinciden en que una habitación ordenada, libre de saturación y con una distribución cómoda ayuda a disminuir el estrés.

Feng Shui

Más allá de la energía o las supersticiones, el Feng Shui busca que la recámara se convierta en un espacio seguro y agradable. Un lugar donde el cuerpo realmente pueda desconectarse del ruido y recuperar equilibrio físico y mental.

AAAT*