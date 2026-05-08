¿Cómo apoyar a una mamá en duelo perinatal?: frases y consejos emocionales

Perder a un bebé antes de nacer es una de las experiencias más dolorosas y sensibles que puede atravesar una familia. El duelo perinatal no solo implica una pérdida física, también emocional y psicológica, por lo que el acompañamiento y la empatía son fundamentales en este proceso.

Aunque actualmente se habla más sobre este tema, todavía existen muchas dudas sobre cómo apoyar a las mamás y familias que viven una pérdida gestacional o neonatal. A veces, una palabra de cariño o simplemente estar presentes puede ser más que un simple gesto.

¿Qué es el duelo perinatal?

El duelo perinatal es el proceso emocional que viven las familias tras la pérdida de un bebé durante el embarazo, el parto o poco tiempo después de nacer.

Para muchas mujeres, esta situación puede convertirse en un proceso profundamente complejo, ya que involucra cambios físicos, emocionales y psicológicos que suelen vivirse en silencio.

Por ello, especialistas recomiendan acompañar con respeto, empatía y sin minimizar el dolor de quienes atraviesan esta pérdida. Escuchar, validar sus emociones y evitar dejar solas a las mamás puede ser de gran ayuda en un momento tan difícil.

Frases de apoyo para acompañar el duelo perinatal

En medio del duelo, muchas veces no existen palabras perfectas. Sin embargo, expresar apoyo y acompañamiento puede ayudar a que las mamás se sientan escuchadas y comprendidas.

Estas son algunas frases que pueden brindar consuelo durante este proceso:

“Ten presente que tu bebé siempre será parte de tu historia y de tu corazón.” “No hay un tiempo correcto para sanar, vive tu duelo a tu ritmo.” “Tu dolor es válido y merece ser acompañado. No estás sola.” “El amor por un hijo nunca desaparece, incluso cuando no podemos verlo crecer.” “A veces no hay palabras suficientes, pero aquí estoy para acompañarte.” “Perder a un bebé deja un vacío inmenso, y está bien sentirlo.” “Llora todo lo que necesites; el duelo también es una forma de amor.” “Cada emoción que sientes es válida.” “El recuerdo de tu bebé siempre tendrá un lugar especial.” “No tienes que ser fuerte todo el tiempo.”

Frases de apoyo para el duelo perinatal Foto: Canva

¿Cómo afrontar el duelo perinatal?

De acuerdo con la Fundación Mario Losantos del Campo (FMLC), existen algunas acciones que pueden ayudar a las familias a transitar este proceso de una manera más acompañada y saludable.

Buscar redes de apoyo

Acercarse a asociaciones o grupos de apoyo permite compartir experiencias con otras madres y familias que han pasado por una situación similar. Esto puede ayudar a sentirse comprendidas y menos solas.

Validar las emociones

Cada persona vive el duelo de manera distinta. Por eso, es importante no minimizar las emociones ni asumir cómo debería sentirse alguien ante esta pérdida.

Confiar en el proceso de sanación

Aunque el dolor puede ser muy intenso, especialistas señalan que el tiempo y el acompañamiento emocional son importantes para trabajar el duelo y recuperar poco a poco el bienestar emocional.

Frases de apoyo para el duelo perinatal Foto: Canva

Si estás atravesando un duelo perinatal, recuerda que no tienes que vivirlo sola. Buscar apoyo emocional y rodearte de personas que te acompañen puede ayudarte a sanar este momento tan difícil.