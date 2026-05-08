Regresa el BiciFest de la UNAM con actividades para amantes de las bicicletas

Si no sabes andar en bicicleta y te gustaría aprender, pronto llegará el BiciFest de la UNAM, un evento pensado tanto para amantes del ciclismo como para quienes quieren dar sus primeras pedaleadas.

La bicicleta se ha convertido en uno de los medios de transporte más amigables con el medio ambiente, ya que ayuda a reducir la contaminación, es de bajo costo y además aporta beneficios a la salud, especialmente en la condición cardiovascular. Por ello, cada vez más personas buscan sumarse a esta forma de movilidad sustentable.

Así que, si te interesa aprender a andar en bici, mejorar tu técnica o simplemente disfrutar de actividades relacionadas con este deporte, aquí te contamos todo sobre este evento de la UNAM.

¿Qué es el BiciFest de la UNAM?

El BiciFest es un festival dedicado al uso de la bicicleta como medio de transporte sustentable y actividad deportiva. Durante este evento podrás encontrar diversas actividades enfocadas en promover la movilidad en bici y fomentar una cultura más amigable con el medio ambiente.

Entre las actividades que podrás disfrutar hay talleres, consejos para mejorar tu técnica al andar en bicicleta e incluso apoyo para aprender temas básicos de reparación, algo muy útil para quienes usan este medio de transporte de forma frecuente.

Uno de los espacios que más llama la atención es la biciescuela, ideal para personas que quieren aprender desde cero o perder el miedo a andar en bicicleta.

Además, también podrás encontrar productos y artículos relacionados con el ciclismo que pueden acompañarte en tus recorridos.

Actividades que habrá en el BiciFest UNAM

De acuerdo con la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM, algunas de las actividades que suele haber en este festival son:

Talleres

Talleres Exhibición de proyectos ciclistas

Biciescuela

Música en vivo

¿Cuándo y dónde será el BiciFest de la UNAM?

Si quieres asistir a este evento, que suele ser abierto al público, aunque el préstamo de bicicletas es exclusivo para la comunidad, esta puede ser una gran oportunidad para acercarte al mundo del ciclismo y aprender más sobre movilidad sustentable.

El BiciFest se realizará el viernes 22 de mayo, en un horario de 11:00 a 17:00 horas, en Las Islas de Ciudad Universitaria.

Se recomienda llevar bloqueador solar, gorra y mantenerse hidratado, ya que varias actividades se realizan al aire libre.

BiciFest UNAM 2026: dónde y cuándo Foto: Canva

¿Cómo llegar a Las Islas de CU?

Las Islas de Ciudad Universitaria se encuentran en Avenida Ciudad Universitaria 3000, Coyoacán, Ciudad de México.

Si planeas llegar en transporte público, las estaciones de Metro más cercanas son Universidad y Copilco, ambas de la Línea 3.

Mientras que en Metrobús puedes bajar en las estaciones Ciudad Universitaria y Doctor Gálvez, correspondientes a la Línea 1.

Recuerda que puedes consultar las redes oficiales de la UNAM para conocer más detalles y revisar las actividades que se preparen para esta edición del BiciFest.