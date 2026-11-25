La fiebre navideña y la nostalgia por los personajes clásicos de Peanuts están por llegar a México de la mano de Burger King. La cadena de hamburguesas prepara uno de los lanzamientos más especiales con la colección protagonizada por Snoopy y que aterrizará en nuestro país en los próximos días.

A través de un posteo en redes sociales y con un video con Snoopy de protagonista, Burger King dio a conocer que será a finales de noviembre cuando los comensales podrán disfrutar de uno de los personajes más famosos del mundo en sus menús.

“Un pajarito nos contó que algo muy cool está por llegar a la parrilla de BK este 30 de noviembre. Visítanos y comenta si ya estás haciendo tu baile de felicidad”, expresaba el mensaje en redes sociales con Snoopy y Woodstock posando en el clásico letrero de la cadena de comida rápida.

Aunque por ahora no han emitido más información todo indica que el menú será similar a lo que ofrecerán desde el 1 de diciembre en los Estados Unidos con alimentos de edición limitada, empaques inspirados en la icónica casita roja de Snoopy y artículos coleccionables tanto para niños como para adultos. Sí, no leíste mal, también para adultos.

¿Cuáles son los combos de Snoopy y Burger King?

De acuerdo con los detalles revelados sobre la campaña Burger King x Peanuts en Estados Unidos, la propuesta abarca dos frentes principales. Para el público adulto destaca el Peanuts Pack, un combo servido en una caja coleccionable con forma de la casa de Snoopy que permite elegir entre una Whopper con queso o 10 nuggets de pollo acompañados de la nueva salsa Woodstock Golden Ranch. El paquete se complementa con los Charlie Brown Loaded Potato Tots —croquetas de papa con queso, tocino, crema agria y cebollín—, bebida mediana y un postre Snoopy Cookies & Creme Pie.

Para los más pequeños, el King Jr. Meal incluirá una serie de ocho juguetes coleccionables: figuras de Charlie Brown, Lucy, Linus y Sally, tres versiones navideñas de Snoopy y una réplica de su casita roja con calcomanías para personalizarla.

Adicionalmente, la marca diseñó dos gorros tejidos de edición limitada (uno café con Snoopy en su techo y otro rojo con gorro de Santa Claus).

Los costos en Estados Unidos irán desde los 13 hasta los 15 dólares, por lo que es de esperar que los precios podrían ser similares en México.