¿Cuándo puedes entrar gratis a zonas arqueológicas en México? Estos son los días y requisitos

Recorrer vestigios del pasado no tiene por qué implicar un gasto elevado. En México, el acceso a zonas arqueológicas forma parte de una política cultural que busca acercar la historia a más personas. Sin embargo, no todos conocen cómo aprovechar estos beneficios ni en qué condiciones aplican.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) mantiene un esquema de gratuidad que permite visitar diversas zonas arqueológicas sin costo en fechas específicas y para ciertos sectores de la población. Conocer estas reglas puede marcar la diferencia al momento de planear una visita.

A continuación, te explicamos qué días puedes entrar gratis, quiénes no pagan y qué requisitos debes cumplir.

¿Qué días entrar gratis a las zonas arqueológicas en México? Canva.

¿Qué días puedes entrar gratis a las zonas arqueológicas en México?

De acuerdo con la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la entrada a las zonas arqueológicas del país es gratuita todos los domingos, para personas mexicanas y extranjeras residentes en México.

Esta disposición aplica en más de 190 zonas arqueológicas abiertas al público en el país y y a la zona paleontológica de Rincón Colorado, Coahuila. El objetivo es facilitar el acceso al patrimonio cultural y promover el interés por la historia nacional.

De acuerdo con el INAH, este beneficio se mantiene vigente en todo el territorio nacional y no corresponde a una promoción temporal, sino a una medida permanente.

¿Qué días entrar gratis a las zonas arqueológicas en México? Canva.

¿Quiénes no pagan entrada cualquier día en sitios arqueológicos?

Además del beneficio dominical, existen grupos que pueden entrar gratis todos los días, sin importar la fecha.

Según el INAH y la Ley Federal de Derechos, no pagan entrada:

Menores de 13 años

Personas mayores de 60 años con credencial del INAPAM

Estudiantes y profesores con credencial vigente

Personas con discapacidad

Investigadores autorizados

También se contempla el acceso gratuito a las zonas arqueológicas para integrantes de comunidades originarias de municipios vecinos, quienes deberán presentar una identificación oficial.

¿Qué días entrar gratis a las zonas arqueológicas en México? Canva.

Requisitos para acceder gratis a zonas arqueológicas en México

Para hacer válido el acceso gratuito, es indispensable cumplir con ciertos requisitos.

Para domingos:

Presentar identificación oficial, como credencial para votar o documento que acredite residencia

¿Qué días entrar gratis a las zonas arqueológicas en México? Canva.

Para acceso permanente:

Credencial vigente en caso de estudiantes, docentes o personas adultas mayores

Documento que acredite discapacidad o condición correspondiente

El INAH recomienda llevar siempre documentación actualizada, ya que el ingreso sin costo depende de comprobar que se cumple con los criterios establecidos.

¿Qué días entrar gratis a las zonas arqueológicas en México? Canva.

¿Cuánto cuesta la entrada si no aplicas para acceso gratuito?

Si no cumples con los requisitos para entrar gratis, debes pagar una cuota de acceso que varía según la zona arqueológica.

En términos generales:

El costo oscila entre 70 y 95 pesos por persona

Las tarifas están reguladas por la Ley Federal de Derechos

Algunos sitios pueden tener precios distintos debido a su relevancia o ubicación, y ciertos servicios adicionales, como guías o actividades especiales, tienen un costo independiente.

¿Qué días entrar gratis a las zonas arqueológicas en México? Canva.

El acceso gratuito a las zonas arqueológicas en México responde a una política cultural que busca ampliar el alcance del patrimonio histórico. Los domingos representan la principal oportunidad para ingresar sin costo, aunque también existen beneficios permanentes para distintos grupos de la población.

Conocer los requisitos y condiciones permite planificar mejor una visita y aprovechar las opciones disponibles. De esta forma, los espacios arqueológicos continúan como una alternativa accesible para acercarse a la historia y diversidad cultural del país.