¿Fan de la cultura japonesa? No te pierdas el Festival Mundo Japan 2026 en CDMX

Si te gusta la cultura asiática, no te puedes perder el Festival Mundo Japan 2026, un evento donde los fans pueden disfrutar de comida, danza tradicional, anime y cultura pop en un solo lugar.

Este festival ya tiene fecha para este año y promete reunir lo mejor de distintas tradiciones de Asia. Aquí podrás encontrar danzas, exhibiciones, gastronomía típica de Japón, Turquía y Tíbet, y lo mejor es que podrás vivir todo esto sin salir de la Ciudad de México.

Si eres amante del anime, la comida asiática o simplemente te gusta conocer nuevas culturas, este evento puede convertirse en un plan perfecto para tu fin de semana.

Festival Mundo Japan 2026

Este festival se realiza cada año y se ha convertido en un espacio ideal para acercar a los fanáticos de la cultura asiática a su gastronomía, tradiciones y expresiones artísticas.

Los asistentes podrán disfrutar de un ambiente con actividades pensadas especialmente para quienes disfrutan de este universo cultural.

Festival Mundo Japan 2026 Foto: Canva

Qué habrá en el Festival Mundo Japan 2026

En esta edición podrás conocer más sobre las tradiciones de Japón, Turquía y Tíbet, a través de experiencias gastronómicas y espectáculos culturales.

Comida

La gastronomía será uno de los grandes atractivos del festival. Habrá 100 stands donde podrás probar distintos platillos y comprar productos relacionados con la cultura asiática.

Desde opciones tradicionales hasta antojitos inspirados en la cocina oriental, seguro encontrarás algo que se adapte a tu gusto.

Expresiones artísticas

El festival también contará con espectáculos de música tradicional, exhibiciones de artes marciales y danzas típicas.

Estas presentaciones destacan por sus movimientos estilizados y vestuarios tradicionales que reflejan la identidad cultural y la riqueza histórica de estas regiones.

Concurso de cosplay y vestimenta oriental

Para quienes disfrutan caracterizarse como sus personajes favoritos, el festival también tendrá concurso de cosplay y vestimentas orientales.

Así que si tienes un traje especial inspirado en el anime o en la cultura asiática, este puede ser el momento perfecto para usarlo.

Festival Mundo Japan 2026 Foto: Canva

¿Cuándo es el Festival de las Culturas de Asia?

Si quieres disfrutar de este evento lleno de gastronomía asiática, cultura y espectáculos, podrás hacerlo el domingo 17 de mayo.

La buena noticia es que la entrada es completamente gratuita, por lo que podrás asistir sin preocuparte por el costo.

El horario del festival será de 11:00 a 17:00 horas.

¿Dónde es el festival japonés en CDMX?

El evento se realizará en el Centro de Convenciones Churubusco del Sindicato del IMSS, ubicado en Calzada de Tlalpan 1721, San Diego Churubusco, alcaldía Coyoacán.

¿Dónde está el centro de convenciones de Churubusco?

La forma más sencilla de llegar es utilizando el Metro de la CDMX, al encontrarse a media cuadra de la estación General Anaya (Línea 2).

Si te gusta la cultura asiática, el anime o simplemente quieres probar nuevos sabores, este festival puede ser el plan perfecto para disfrutar un día diferente en la capital.