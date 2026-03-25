¿Representan un riesgo los audífonos Bluetooth? Esto explican especialistas

El uso de auriculares Bluetooth ha generado debate en redes sociales tras la viralización de contenidos que cuestionan su seguridad, especialmente por su supuesta relación con la radiación.

La discusión se intensificó recientemente a partir de comparaciones con dispositivos como los microondas. Sin embargo, organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud y la Comisión Internacional de Protección contra Radiaciones No Ionizantes, así como especialistas en salud, han señalado que estos dispositivos emiten radiación no ionizante de muy baja potencia.

Hasta ahora, la evidencia disponible no ha demostrado efectos dañinos en el cerebro ni en la salud humana.

Los auriculares Bluetooth emiten radiación de baja intensidad. (Foto: Canva)

Qué efectos tienen los auriculares Bluetooth en el cerebro

Los auriculares Bluetooth funcionan mediante la emisión de radiación electromagnética de baja energía, conocida como radiación no ionizante. Este tipo de radiación es común en múltiples dispositivos de uso cotidiano.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, esta radiación no tiene la capacidad de alterar el ADN ni de romper enlaces químicos en el cuerpo humano, a diferencia de la radiación ionizante.

Esto implica que su interacción con el organismo es limitada y no genera efectos biológicos severos en condiciones normales de uso.

La clasificación de esta radiación es clave para entender por qué los auriculares Bluetooth no representan, según la evidencia actual, un riesgo significativo para la salud.

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Qué dice la OMS sobre la radiación no ionizante

Diversas investigaciones han analizado la exposición a campos electromagnéticos de radiofrecuencia generados por dispositivos inalámbricos, incluidos los auriculares Bluetooth.

Evaluaciones del Proyecto de Campos Electromagnéticos de la Organización Mundial de la Salud y las directrices actualizadas de la Comisión Internacional de Protección contra Radiaciones No Ionizantes señalan que estos niveles de exposición se mantienen muy por debajo de los límites considerados seguros.

Además, revisiones científicas amplias publicadas en revistas especializadas como Bioelectromagnetics no han encontrado evidencia consistente de efectos adversos en el cerebro por exposición a radiofrecuencias de baja intensidad.

En ese contexto, la evidencia disponible coincide en que el uso cotidiano de auriculares Bluetooth no se ha asociado con daños cerebrales ni alteraciones celulares.

Tanto la Organización Mundial de la Salud como la ICNIRP coinciden en que no hay evidencia concluyente de riesgos asociados a su uso.

Expertos descartan riesgos graves en su uso cotidiano. (Foto: Canva)

Mitos y realidades sobre los audífonos inalámbricos

Uno de los argumentos más difundidos en redes sociales compara los auriculares Bluetooth con hornos microondas, lo que ha contribuido a la desinformación.

Aunque ambos utilizan radiación no ionizante, la diferencia radica en la potencia: un microondas puede ser hasta un millón de veces más potente que un auricular.

Además, los microondas están diseñados para contener la radiación en un espacio cerrado, lo que no ocurre con dispositivos personales de baja energía.

Esta comparación ha sido desmentida por expertos, quienes insisten en que no existe equivalencia práctica entre ambos dispositivos.

La OMS ha evaluado la exposición a estos dispositivos. (Foto: Canva)

Evaluaciones de organismos de salud y regulación

La Comisión Internacional de Protección contra Radiaciones No Ionizantes establece límites de exposición a campos electromagnéticos que son adoptados por múltiples países.

Por su parte, el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos ha evaluado la exposición a radiación en dispositivos móviles.

Sus conclusiones apuntan a que el uso de auriculares Bluetooth puede incluso reducir la exposición total en comparación con el uso directo del teléfono.

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Qué recomiendan los expertos sobre su uso

Especialistas en salud y radiación coinciden en que no es necesario sustituir los auriculares Bluetooth por dispositivos con cable por motivos de seguridad, ya que no existe evidencia que justifique esa medida en condiciones normales de uso.

La recomendación principal es informarse a través de fuentes confiables, como organismos internacionales y estudios científicos, y evitar conclusiones basadas en contenido viral no verificado.