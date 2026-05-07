Conoce la historia del barrio de Mixcoac, ¡entre serpientes y callejones!

La CDMX tiene lugares emblemáticos y barrios icónicos con mucha historia; uno de ellos, Mixcoac. Ubicado al surponiente de la capital, no es solo una estación de transbordo o un punto de referencia; es un lugar donde se mezcla la cultura prehispánica, la elegancia del porfiriato y la melancolía de los grandes poetas que alguna vez recorrieron sus calles empedradas.

En Mixcoac conviven desde Mesoamérica con parroquias coloniales hasta centros culturales que antes fueron manicomios de leyenda. Su atmósfera, cargada de un misticismo que solo el paso de los siglos puede otorgar.

Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué significa realmente su nombre o por qué se relaciona con serpientes? Prepárate para conocer por qué es más que un barrio residencial en la capital del país y no todo es microsismos en la zona.

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¿Qué significa realmente Mixcoac?

De acuerdo con el estudio “Cacería, sacrificio y poder en Mesoamérica. Tras las huellas de Mixcóatl”, la palabra “Mixcoac” tiene una raíz náhuatl: Mixtli, que significa "nube" y coatl, "serpiente".Por lo tanto, la traducción más aceptada y difundida es "Lugar donde se labra la serpiente de nube" o simplemente "En la serpiente de nube".

En la antigüedad, la "serpiente de nube" era una de las formas en que los pueblos nahuas se referían a la Vía Láctea. Se creía que esta banda blanquecina de estrellas en el firmamento era una representación de la deidad Mixcóatl, el dios de la caza y los torbellinos.

Por lo tanto, el nombre del barrio sugiere que este lugar estaba consagrado o relacionado con la observación del cielo y el culto a esta deidad cazadora, que se decía que habitaba en las nubes.

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¿Cuál es la historia del barrio de Mixcoac?

Mucho antes de que existieran los edificios de departamentos, Mixcoac era una zona estratégica a las orillas del Lago de Texcoco. Aunque hoy nos cueste imaginarlo, este barrio era un área boscosa y fértil, irrigada por ríos que bajaban de la zona.

En Mixcoac hay una zona arqueológica que hoy puedes visitar, aunque solo encuentras pequeñas ruinas; lo que puedes ver es el asentamiento de la última etapa de ocupación.

Los visitantes pueden ver es una pirámide dedicada al dios Mixcóatl, dios de la caza; en la zona también se aprovechaba toda el agua que escurría de las montañas. Hoy, el río corre entubado bajo el Viaducto Río Mixcoac.

Mixcoac en la época colonial

Con la llegada de los españoles en el siglo XVI, el paisaje de Mixcoac cambió drásticamente. El área fue integrada al Marquesado del Valle de Oaxaca, propiedad de Hernán Cortés, y se convirtió en una zona de huertos.

En esta época se construyó el Templo y Exconvento de Santo Domingo de Guzmán, por la orden de los dominicos; este edificio es un ejemplo del sincretismo religioso. Debido a su aire limpio, Mixcoac comenzó a ser visto por las familias ricas de la capital como un lugar de descanso.

Durante el periodo virreinal, se establecieron aquí diversas "casas de campo", donde los peninsulares y criollos se alejaban del bullicio y la insalubridad que a veces azotaba el centro de la ciudad.

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Mixcoac en el Porfiriato

Si Mixcoac tiene ese aire de elegancia nostálgica es, en gran medida, gracias al siglo XIX. Durante el gobierno de Porfirio Díaz, el barrio experimentó una transformación arquitectónica que lo dotó de villas y quintas de estilo europeo.

Familias adineradas construyeron residencias espectaculares rodeadas de jardines inmensos. Muchas de estas construcciones aún se mantienen en pie, reconvertidas hoy en escuelas o centros culturales.

El estilo afrancesado, con techos altos, molduras de yeso y ventanales elegantes, se convirtió en el sello distintivo del barrio. Durante esta época, el barrio se consolidó como un centro de pensamiento.

Personajes de la talla de Joaquín Fernández de Lizardi, "El Pensador Mexicano", tuvieron vínculos con la zona.

“La Castañeda” de Mixcoac

No se puede hablar de la historia de Mixcoac sin mencionar la inauguración del Manicomio General de La Castañeda en 1910 en la época de Porfirio Díaz, como parte de las celebraciones por el centenario de la Independencia.

La Castañeda fue concebida como la institución psiquiátrica más moderna de América Latina. Se construyó en los terrenos de una antigua hacienda pulquera llamada, precisamente, La Castañeda.

Con el tiempo, el manicomio se convirtió en una ciudad dentro de la ciudad, albergando a miles de internos. Sin embargo, lo que inició como un proyecto vanguardista terminó en hacinamiento y deterioro.

En 1968, el manicomio fue demolido, pero su legado permanece. Lo más curioso es que la fachada del edificio principal, de estilo francés, fue rescatada piedra por piedra y trasladada a Amecameca, donde hoy se puede visitar en la Hacienda de Chimalpa.

¿Qué visitar en Mixcoac?

El callejón del diablo: se dice que en este estrecho callejón se aparecía el mismísimo diablo para tentar a los transeúntes.

se dice que en este estrecho callejón se aparecía el mismísimo diablo para tentar a los transeúntes. Centro Cultural Juan Rulfo: ubicado en lo que fuera la antigua sede de la Prefectura de Mixcoac, cuenta con murales interesantes y ofrece una oferta cultural constante, desde talleres hasta exposiciones de arte.

La Casa de la Campana: una de las construcciones más antiguas del barrio, cuya estructura y fachada nos transportan directamente a la época colonial.

Mercado de Mixcoac: el mercado local es famoso por sus puestos de mariscos. Se dice que algunos de los mejores caldos de camarón y filetes de pescado de la zona centro-sur de la ciudad se sirven aquí.

El barrio histórico de Mixcoac cumple con toda una historia en la CDMX; nos conecta con la resistencia de los pueblos antiguos y su arquitectura nos narra el deseo de México por alcanzar la modernidad sin olvidar sus tradiciones.