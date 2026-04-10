¿Te bajas en Zapata? Esta es la historia que esconde la estación del Metro CDMX

Ser usuario del Metro de la Ciudad de México es vivir, todos los días, pequeñas travesías. No solo por ser uno de los sistemas de transporte más concurridos, sino porque cada estación guarda una historia que muchas veces pasa desapercibida.

Ese es el caso de la estación Zapata de la Línea 3 (Indios Verdes a Universidad), cuyo nombre y símbolo tienen un significado profundo ligado a la historia del país. Pero, ¿por qué se llama así? Aquí te lo contamos.

¿En qué año se construyó estación del metro Zapata?

La estación Zapata fue inaugurada el 25 de agosto de 1980. Durante sus primeros años, funcionó como terminal provisional de la Línea 3, hasta que en 1983 se extendió el servicio hasta Universidad.

Décadas después, el 30 de octubre de 2012, esta estación se volvió aún más importante al conectar con la Línea 12 (Tláhuac a Mixcoac).

Gracias a esta conexión, se ha convertido en una de las más transitadas del sistema, con una afluencia de más de 1.4 millones de usuarios, de acuerdo con datos del Metro CDMX.

¿Por qué la estación del metro se llama Zapata? Un punto de encuentro para la cultura Foto: Cuartoscuro.com

¿Porque se llama Metro Zapata?

El nombre de la estación no es casualidad. Aunque su ícono muestra el contorno del busto de Emiliano Zapata, la razón va más allá del diseño.

La estación fue nombrada en honor al caudillo revolucionario, pero también por su ubicación estratégica: se encuentra en la intersección de Avenida Universidad y Eje 7 Sur, también conocido como Avenida Emiliano Zapata o Félix Cuevas, en la alcaldía Benito Juárez.

Es decir, el nombre conecta tanto con la historia como con la geografía de la ciudad.

¿Por qué la estación del metro se llama Zapata? Un punto de encuentro para la cultura Foto: Cuartoscuro.com

¿Quién fue y qué hizo Emiliano Zapata?

Emiliano Zapata nació el 8 de agosto de 1879 y se convirtió en uno de los líderes campesinos más importantes de la Revolución Mexicana.

Conocido como “El Caudillo del Sur”, defendió los derechos agrarios y se opuso al despojo de tierras desde joven, lo que lo llevó a ser perseguido e incluso detenido.

Su lucha quedó marcada en el Plan de Ayala, donde exigía la restitución de tierras a los campesinos. Murió el 10 de abril de 1919, a los 39 años, tras ser emboscado en la Hacienda de Chinameca, en Morelos. A pesar de su muerte, su legado sigue vigente en la memoria colectiva de México.

¿Por qué la estación del metro se llama Zapata? Un punto de encuentro para la cultura Foto: Cuartoscuro.com

¿Quién diseño el logo de la estación Zapata?

El ícono de la estación Zapata es uno de los más reconocibles del Metro CDMX. La imagen del busto del revolucionario forma parte de un sistema visual pensado para todos los usuarios.

El responsable de este diseño es Lance Wyman, un diseñador gráfico estadounidense que también creó la señalética de las primeras tres líneas del Metro.

Su trabajo ha sido clave para que millones de personas puedan identificar fácilmente cada estación, incluso sin necesidad de leer.

¿Por qué la estación del metro se llama Zapata? Un punto de encuentro para la cultura Foto: Cuartoscuro.com

Zapata es una estacion de eventos culturales

Actualmente, la estación se ha consolidado como un centro de convergencia cultural, ya que alberga diversas actividades como presentaciones de música, danza y libros. Además, cuenta con el "Cine del Metro".

Esta sala, con capacidad para unas 30 personas, ofrece proyecciones principalmente los martes y jueves a las 16:00 horas. Para verificar la cartelera y los horarios, especialmente en caso de posibles modificaciones, se recomienda consultar las redes sociales oficiales del Metro.

¿Por qué la estación del metro se llama Zapata? Un punto de encuentro para la cultura Foto: Cuartoscuro.com

Ahora que conoces la historia detrás de la estación Zapata, la próxima vez que pases por ahí no la verás igual. Cada ícono del Metro CDMX tiene un significado… y este es uno de los más emblemáticos.