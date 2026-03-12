¡Xochimilco se pone de gala! Estos son los artistas que encenderán La Flor más Bella del Ejido

La Flor Más Bella del Ejido es una de las tradiciones más importantes de la alcaldía Xochimilco, ya que representa identidad, orgullo y raíces para las mujeres que participan en este emblemático certamen.

En su edición 239, esta celebración llega acompañada de una gran oferta cultural que incluye gastronomía, artesanías y presentaciones musicales que dan vida a uno de los eventos más representativos de la demarcación.

Durante una conferencia de prensa, encabezada por la alcaldesa Cirse Camacho, se destacó la importancia de esta festividad.

“La Flor Más Bella representa el orgullo de nuestras raíces y el reconocimiento del papel histórico de las mujeres en Xochimilco”, señaló la funcionaria al presentar la cartelera artística que acompañará el evento.

¿Quiénes estarán en la Flor Más Bella del Ejido 2026: fechas y conciertos en Xochimilco? Foto: Excélsior

¿Cuándo es La Flor Más Bella del Ejido?

Se espera que este año más de un millón de visitantes acudan a esta tradicional fiesta para conocer de cerca la riqueza cultural de Xochimilco.

La Flor Más Bella del Ejido 2026 se llevará a cabo del 22 al 29 de marzo, con actividades culturales, concursos y conciertos para todos los gustos.

¿Quién va a estar en la Flor Más Bella del Ejido?

Además del tradicional concurso, quienes visiten esta fiesta cultural también podrán disfrutar de una cartelera musical con artistas y agrupaciones populares que pondrán el ambiente durante varios días.

Este es el elenco confirmado:

22 de marzo: Grupo Ilusión

23 de marzo: Rayito Colombiano

24 de marzo: Artista sorpresa

25 de marzo: Sonido Changa

26 de marzo: Los Babys

27 de marzo: Sonora Santanera con María Fernanda

28 de marzo: La Tremenda Korte

29 de marzo: Germán Montero

Las presentaciones suelen realizarse en el Centro Histórico de Xochimilco, aunque los horarios y sedes específicas se anuncian en las redes sociales oficiales de la alcaldía.

¿Qué significa La Flor Más Bella del Ejido?

Este concurso tiene un profundo valor cultural e histórico. Fue institucionalizado en 1936 por el presidente Lázaro Cárdenas, con el objetivo de preservar y reconocer las tradiciones de los pueblos originarios de Xochimilco.

Más que un certamen de belleza, la Flor Más Bella del Ejido destaca por evaluar el conocimiento cultural de las participantes.

Las concursantes aprenden sobre:

Qué es una chinampa

Palabras en náhuatl

Bailes tradicionales

El significado de cada pieza del vestuario tradicional

Lugares emblemáticos de Xochimilco

Cocina chinampera

En el certamen participan jóvenes de 18 a 23 años, además de otras categorías que celebran distintas etapas de la vida:

Capullo de Primavera, para niñas de 5 a 13 años

Flor Más Bella Adulta Mayor

Esta edición promete una gran celebración llena de tradición, cultura y música, en uno de los eventos más queridos por las y los habitantes de Xochimilco.