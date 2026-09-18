Ven inviable estatizar sector de la aviación

Ni la expropiación ni la estatización de infraestructura o empresas de transporte representan opciones viables para el desarrollo económico del país, ante las limitaciones del presupuesto federal y la falta de capacidad histórica del Estado para administrar activos comerciales, afirmó Fernando Gómez Suárez, analista del sector de aviación.

El especialista explicó que el erario no dispone de los recursos necesarios para asumir la operación total de la infraestructura nacional ni para sostener empresas deficitarias.

"El Estado no ha demostrado ser un buen administrador en el pasado. Por muy benefactor que haya querido ser en su momento, no tuvo la capacidad suficiente para sacar adelante empresas rescatadas como Mexicana de Aviación y Aeroméxico cuando se creó Cintra", señaló Gómez Suárez.

Agregó que, durante los procesos de concesión de activos como ferrocarriles, telecomunicaciones, puertos, carreteras y aeropuertos, la iniciativa privada aportó las inversiones requeridas para el mantenimiento y la modernización de la red nacional, un esquema que generó beneficios financieros tanto para las empresas como para el Gobierno Federal.

En el sector aeroportuario, las terminales aéreas concesionadas mantuvieron niveles de rentabilidad altos, a diferencia de aeropuertos bajo administración gubernamental. "Hay aeropuertos que no son rentables en la administración, pero precisamente no son rentables por la deficiente administración del Gobierno Federal", precisó el analista.

En el contexto actual, mantener la operación de proyectos estatales o aerolíneas públicas presiona las finanzas públicas. Gómez Suárez advirtió sobre la falta de liquidez para financiar empresas con pérdidas operativas constantes como la actual Mexicana de Aviación.

Empresas como Mexicana siguen siendo deficitarias y no tienen recursos. ¿De dónde van a obtener capital si no hay para mantener esa aerolínea? Menos va a haber para los demás sectores si se plantea la expropiación", indicó.

El especialista añadió que la participación del sector privado mediante el esquema de concesiones continuará siendo un mecanismo fundamental para garantizar la operación de puertos, vías férreas y aeropuertos, ante la imposibilidad de destinar recursos públicos suficientes para cubrir las necesidades de inversión y mantenimiento del sistema de transporte nacional.

Antecedentes

Esta no es la primera vez que el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, muestra una postura contra la iniciativa privada, pues en 2023 aseguró que el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos (Fiturca) recibía 300 millones de pesos anuales sin que hubiera transparencia ni reciprocidad equitativa para los habitantes.

A pesar de sus dichos, el destino de Los Cabos se sigue consolidando como el segundo más importante de México y el que más turismo de lujo atrae en la región de América Latina. El mandatario estatal también se lanzó en ese momento contra los hoteleros denunciando una presunta desigualdad. Actualmente, el turismo aporta el 17.3 % del Producto Interno Bruto (PIB) a Baja California Sur, lo que convierte a la entidad en el segundo estado con mayor dependencia turística en el país.