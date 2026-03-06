¿Vas a la Marcha 8M? Esta es la lista de cosas que debes llevar

La Marcha 8M por el Día Internacional de la Mujer, que busca recordar la lucha histórica por la igualdad de género, está próxima a realizarse en distintas ciudades.

Si planeas asistir a la marcha del 8 de marzo, pero aún no sabes qué llevar, aquí te compartimos algunas recomendaciones sobre los objetos que no pueden faltar en tu mochila para ese día o para cualquier otra manifestación.

Día Internacional de la Mujer historia

El Día Internacional de la Mujer es parte de una lucha histórica por la igualdad de derechos entre mujeres y hombres.

El 8 de marzo fue declarado oficialmente como Día Internacional de la Mujer en 1975 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con el objetivo de visibilizar la desigualdad de género que aún existe en muchas partes del mundo.

Esta fecha busca impulsar la igualdad, exigir el fin de la violencia contra las mujeres y recordar la importancia de garantizar una vida libre de violencia, así como justicia y los mismos derechos para todas.

¿Qué llevar a una marcha feminista? Foto: Cuartoscuro.com

¿Qué llevar a la marcha del 8 de marzo?

Si te preguntas qué llevar a la marcha del 8 de marzo, estos son algunos objetos que se recomiendan para asistir de forma más cómoda y segura:

Mochila o bolsa cómoda Gorra o sombrero Agua Bloqueador solar Lentes de sol Vestimenta cómoda Calzado cómodo Papel de baño o pañuelos Cintas para el cabello Paliacates Celular con batería suficiente Cargador o pila portátil para celular Pañuelos desechables Identificación oficial Dinero en efectivo Snacks (frutos secos, barritas de cereal, entre otros)

¿Qué llevar a una marcha feminista? Foto: Canva

Recomendaciones antes de asistir a la marcha del 8M

Además de llevar los objetos necesarios, también es importante tomar en cuenta algunas recomendaciones antes de acudir a la marcha:

Revisar las rutas de la marcha o el contingente al que te unirás. Salir con tiempo para evitar contratiempos. Consultar las redes sociales del Metro y Metrobús para conocer qué estaciones no darán servicio. No perder de vista tus objetos personales

Objetos no permitidos en la marcha

También es importante considerar que hay objetos que no se recomienda llevar. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), se podrán retirar aquellos objetos que representen un riesgo para las manifestantes, como:

Objetos que puedan utilizarse para agredir

Objetos que puedan utilizarse para agredir Material explosivo

Objetos inflamables

Si planeas asistir a la Marcha 8M, recuerda que llevar lo necesario puede ayudarte a tener una experiencia más segura. También es recomendable planear tu ruta con anticipación y consultar qué medios de transporte podrían tener cambios en su servicio ese día.