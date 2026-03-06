¿Vas a la Marcha 8M? Esta es la lista de cosas que debes llevar
Si vas a la Marcha del 8 de marzo, planear con anticipación puede ayudarte mucho. Aquí te contamos qué objetos llevar y cuáles es mejor evitar.
La Marcha 8M por el Día Internacional de la Mujer, que busca recordar la lucha histórica por la igualdad de género, está próxima a realizarse en distintas ciudades.
Si planeas asistir a la marcha del 8 de marzo, pero aún no sabes qué llevar, aquí te compartimos algunas recomendaciones sobre los objetos que no pueden faltar en tu mochila para ese día o para cualquier otra manifestación.
Día Internacional de la Mujer historia
El Día Internacional de la Mujer es parte de una lucha histórica por la igualdad de derechos entre mujeres y hombres.
El 8 de marzo fue declarado oficialmente como Día Internacional de la Mujer en 1975 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con el objetivo de visibilizar la desigualdad de género que aún existe en muchas partes del mundo.
Esta fecha busca impulsar la igualdad, exigir el fin de la violencia contra las mujeres y recordar la importancia de garantizar una vida libre de violencia, así como justicia y los mismos derechos para todas.
¿Qué llevar a la marcha del 8 de marzo?
Si te preguntas qué llevar a la marcha del 8 de marzo, estos son algunos objetos que se recomiendan para asistir de forma más cómoda y segura:
- Mochila o bolsa cómoda
- Gorra o sombrero
- Agua
- Bloqueador solar
- Lentes de sol
- Vestimenta cómoda
- Calzado cómodo
- Papel de baño o pañuelos
- Cintas para el cabello
- Paliacates
- Celular con batería suficiente
- Cargador o pila portátil para celular
- Pañuelos desechables
- Identificación oficial
- Dinero en efectivo
- Snacks (frutos secos, barritas de cereal, entre otros)
Recomendaciones antes de asistir a la marcha del 8M
Además de llevar los objetos necesarios, también es importante tomar en cuenta algunas recomendaciones antes de acudir a la marcha:
- Revisar las rutas de la marcha o el contingente al que te unirás.
- Salir con tiempo para evitar contratiempos.
- Consultar las redes sociales del Metro y Metrobús para conocer qué estaciones no darán servicio.
- No perder de vista tus objetos personales
Objetos no permitidos en la marcha
También es importante considerar que hay objetos que no se recomienda llevar. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), se podrán retirar aquellos objetos que representen un riesgo para las manifestantes, como:
- Objetos que puedan utilizarse para agredir
- Material explosivo
- Objetos inflamables
Si planeas asistir a la Marcha 8M, recuerda que llevar lo necesario puede ayudarte a tener una experiencia más segura. También es recomendable planear tu ruta con anticipación y consultar qué medios de transporte podrían tener cambios en su servicio ese día.