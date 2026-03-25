¿Buscas plan en CDMX? Estos 5 lugares en Iztapalapa te sorprenderán

Si estás buscando planes para hacer en la Ciudad de México, la alcaldía Iztapalapa puede ser una gran opción para salir de la rutina y pasar un día diferente. Este lugar ofrece una amplia variedad de actividades que van desde museos y experiencias culturales hasta juegos mecánicos y vistas espectaculares desde las alturas.

Aquí te contamos algunos lugares que puedes visitar en Iztapalapa con amigos, pareja o familia, ideales para quienes buscan desde un plan tranquilo hasta uno lleno de adrenalina.

Lugares en Iztapalapa

Museo Fuego Nuevo costo

Uno de los lugares más representativos de Iztapalapa es el Museo Fuego Nuevo, ubicado en el emblemático Cerro de la Estrella. Este espacio es perfecto para quienes disfrutan conocer más sobre la historia y los vestigios arqueológicos de la zona.

En su interior se resguardan piezas arqueológicas encontradas en el cerro, un sitio de gran importancia histórica en la época prehispánica. El museo fue inaugurado el 10 de enero de 1998 y ofrece una vista privilegiada de la zona.

Horario : Martes a domingo de 10:00 a 18:00 horas.

: Martes a domingo de 10:00 a 18:00 horas. Precio : Entrada libre.

: Entrada libre. Ubicación: Carretera escénica al Cerro de la Estrella Km 2 S/N, Col. Ampliación Veracruzana, Iztapalapa, CDMX.

¿Qué hay dentro del Barco Utopía?

Si buscas una actividad diferente para niñas, niños y adultos, el Barco Utopía puede ser una experiencia que sorprenda a toda la familia.

Se trata de una enorme estructura con forma de barco de aproximadamente 9 metros de altura, donde los visitantes pueden conocer más sobre las especies marinas y los ecosistemas del océano a través de experiencias inmersivas y educativas.

Este espacio combina entretenimiento con aprendizaje, por lo que es ideal para visitar con los más pequeños.

Precio : Entrada gratuita.

: Entrada gratuita. Ubicación: Parque Lineal Periférico Oriente esquina con Av. Luis Méndez, Eje 6 Sur, Iztapalapa.

Cablebús Línea 2

Otra experiencia que no puedes perderte es subir al Cablebús Línea 2, que conecta Constitución de 1917 con Santa Marta.

Además de ser un medio de transporte eficiente, ofrece una vista panorámica impresionante de la alcaldía, por lo que muchas personas lo usan también como un paseo diferente para conocer la ciudad desde las alturas.

Precio : $7 pesos por persona. Niños menores de 5 años, personas con discapacidad y adultos mayores de 60 años viajan gratis.

: $7 pesos por persona. Niños menores de 5 años, personas con discapacidad y adultos mayores de 60 años viajan gratis. Ubicación: Estación Constitución de 1917, Los Ángeles, CDMX. Metro cercano: Constitución de 1917.

Representación de Semana Santa en Iztapalapa

La Representación de Semana Santa en Iztapalapa es uno de los eventos religiosos y culturales más importantes de la Ciudad de México.

Cada año reúne a más de un millón de personas, quienes se congregan para presenciar la representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo.

Esta tradición es considerada Patrimonio Cultural Inmaterial, y en 2026 la representación se realizará el 3 de abril, cuando miles de visitantes acuden a vivir esta experiencia que forma parte de la identidad de la alcaldía.

Ubicación: Macroplaza de la Alcaldía Iztapalapa, Calle Aldama s/n, Barrio San Lucas, Iztapalapa, CDMX. Metro cercano: Iztapalapa (Línea 8).

¿Qué hacer en Iztapalapa CDMX? Foto: Cuartoscuro.com

Kataplum juegos

Si lo que buscas es un plan lleno de emoción, Kataplum es una excelente opción para divertirte con amigos o familia.

Este parque de diversiones destaca por estar en la azotea del centro comercial Parque Las Antenas, lo que lo convierte en uno de los parques urbanos más llamativos de la ciudad.

Entre sus principales atracciones encontrarás:

Juegos de destreza Sillas voladoras Montaña rusa Go-karts

Además, cuenta con varias opciones para comer y pasar varias horas de diversión.

Precio : Desde $140 pesos por algunas atracciones; también hay paquetes ilimitados.

: Desde $140 pesos por algunas atracciones; también hay paquetes ilimitados. Ubicación: Av. Canal de Garay 3278, 3er piso, Iztapalapa. Metro cercano: Periférico Oriente.

Central de Abasto Iztapalapa

Considerado el mercado más grande de la productos mayoristas es la Central de Abasto, puedes encontrar frutas, verduras y carnes frescos.

Además de contar con tiendas de abarrotes y Flores y Hortalizas. Todo lo necesario para el hogar o la comida.

Si estás pensando en salir y descubrir nuevos lugares, Iztapalapa tiene opciones para todos los gustos, desde experiencias culturales y recorridos con vistas increíbles, hasta parques de diversiones para quienes buscan más adrenalina.