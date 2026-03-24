Vía Crucis: qué es, cuáles son sus 14 estaciones y dónde ver la representación de Iztapalapa

El Vía Crucis es una de las representaciones más importantes de la Semana Santa, una tradición profundamente significativa para los creyentes de la Iglesia católica. Durante esta conmemoración se recuerda el camino que recorrió Jesús antes de su crucifixión.

En distintos lugares se realizan representaciones simbólicas de este momento, pero algunas se han vuelto especialmente emblemáticas, como las que se llevan a cabo en Iztapalapa de la Ciudad de México o Taxco, Guerrero, donde miles de personas se reúnen cada año para presenciar esta tradición.

Si este es el primer año que verás el Vía Crucis o deseas conocer más sobre su significado, aquí te contamos qué representa y cuáles son sus estaciones.

¿Qué es el Vía Crucis?

El Vía Crucis es una devoción católica que recuerda el camino que recorrió Jesucristo desde su condena hasta su sepultura.

Durante esta tradición se recorren 14 estaciones, cada una basada en los relatos de la Pasión de Cristo. En cada estación se reflexiona y se realizan oraciones que recuerdan los momentos más significativos de ese recorrido.

Esta conmemoración se realiza principalmente durante el Viernes Santo, día en el que muchas comunidades organizan representaciones del Vía Crucis y celebraciones litúrgicas dedicadas a la Pasión y muerte del Señor.

¿Qué es el Vía Crucis y cuáles son las estaciones y oraciones? Foto: Cuartoscuro.com

¿Cómo se llama cada estación del Vía Crucis?

Si es la primera vez que presenciarás un Vía Crucis, debes saber que el recorrido está formado por 14 estaciones, en las que los fieles suelen rezar la jaculatoria:

"Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos."

Las estaciones tradicionales son:

Jesús ante Pilato Jesús carga con la cruz Jesús cae por primera vez Jesús se encuentra con su madre Jesús es ayudado por el Cireneo La Verónica enjuga el rostro de Jesús Jesús cae por segunda vez Jesús se encuentra con las mujeres de Jerusalén Jesús cae por tercera vez Jesús es despojado de sus vestiduras Jesús es clavado en la cruz: Jesús es fijado a la cruz. Jesús muere en la cruz: Jesús muere perdonando a sus verdugos. Jesús es clavado en la cruz Jesús muere en la cruz

¿Qué es el Vía Crucis y cuáles son las estaciones y oraciones? Foto: Cuartoscuro.com

Semana Santa en CDMX

En la CDMX se realizan procesiones en distintas alcaldías organizadas por las comunidades locales. Sin embargo, el Vía Crucis de Iztapalapa es considerado el más grande y representativo.

Las escenas comienzan alrededor del mediodía y culminan en el Cerro de la Estrella, donde se representa la crucifixión. Cada año, esta tradición reúne a más de un millón de personas, convirtiéndose en uno de los eventos religiosos más multitudinarios del país. Además, esta representación fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO.

¿Qué es el Vía Crucis y cuáles son las estaciones y oraciones? Foto: Cuartoscuro.com

¿Dónde ver el viacrucis de Iztapalapa?

Si te gustaría presenciar esta representación, podrás hacerlo el Viernes Santo, que este año se conmemora el 3 de abril.

El punto principal de reunión es la Macroplaza de la Alcaldía Iztapalapa, ubicada en Calle Aldama s/n, Barrio San Lucas, Iztapalapa, CDMX.

¿Cómo llegar a la Macroplaza de Iztapalapa para ver el Vía Crucis?

La estación más cercana es Metro Iztapalapa, perteneciente a la Línea 8, desde donde podrás caminar hasta la Macroplaza.

¿Qué es el Vía Crucis y cuáles son las estaciones y oraciones? Foto: Cuartoscuro.com

El Vía Crucis de Iztapalapa es una de las representaciones religiosas y culturales más importantes de la capital, por lo que cada año reúne a miles de creyentes y visitantes que buscan presenciar esta tradición llena de fe y significado.