¿Qué es el "love bombing" y cómo identificarlo?

Al comenzar una relación es normal sentir emoción, ilusión y ganas de compartir tiempo con la otra persona. Sin embargo, cuando las muestras de cariño aparecen de forma desmedida y acelerada, podrían ser una señal de alerta.

El llamado "love bombing" o "bombardeo de amor" describe un comportamiento en el que alguien llena a otra persona de atenciones, halagos, regalos y demostraciones intensas de afecto desde las primeras etapas de la relación. Aunque estas acciones pueden parecer románticas, en algunos casos esconden una estrategia para obtener control sobre la pareja.

¿Cómo puedes identificar este comportamiento?

Existen algunas conductas que suelen repetirse cuando una persona practica el "love bombing". Entre las más frecuentes destacan:

Regalos constantes o de gran valor cuando la relación apenas comienza.

Halagos excesivos que hacen sentir a la otra persona como alguien "perfecto".

Declaraciones de amor demasiado rápidas.

Llamadas, mensajes o contacto durante todo el día.

Hablar de matrimonio, vivir juntos o formar una familia desde las primeras semanas.

Molestarse si la otra persona tarda en responder o tiene planes con alguien más.

No respetar los límites personales o insistir pese a recibir un "no".

Aunque una o varias de estas conductas no siempre significan manipulación, cuando aparecen de manera constante y generan presión emocional, es importante prestar atención.

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¿Cuál es el objetivo detrás del "bombardeo de amor"?

Esta dinámica busca crear una sensación de conexión intensa en muy poco tiempo. La persona que la ejerce intenta convertirse en el centro de la vida de su pareja.

Una vez que se ha fortalecido ese vínculo de dependencia, el comportamiento puede cambiar de forma considerable.

Una investigación encabezada por la profesora Claire Strutzenberg, de la Universidad de Pensilvania, sugiere que este comportamiento puede estar relacionado con rasgos narcisistas y una baja autoestima. Según la experta, quienes actúan de esta manera buscan, en el fondo, recibir validación y sentirse amados, atractivos y valorados, por lo que colman de elogios a su pareja con la expectativa de obtener el mismo reconocimiento a cambio.

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¿Qué ocurre después de la etapa de idealización?

En muchas relaciones donde existe "love bombing", el exceso de cariño no permanece para siempre.

Tras esa primera fase, algunas personas comienzan a retirar el afecto, criticar constantemente, controlar decisiones, hacer sentir culpable a la pareja o incluso ejercer violencia psicológica o física. En algunos casos, alternan nuevamente con gestos románticos para mantener la relación y dificultar que la otra persona decida terminarla.

Este ciclo puede repetirse varias veces y provocar confusión.

¿Cuánto tiempo puede durar?

No existe un periodo específico. En algunas relaciones, el exceso de atención dura apenas unos días o semanas antes de que aparezcan conductas de control o desvalorización.

Cada caso es diferente, por lo que la duración puede variar dependiendo de la dinámica entre ambas personas.

¿Cómo diferenciar el afecto sincero de una manipulación?

La principal diferencia está en el ritmo y el respeto.

Una relación sana se construye de manera gradual, con muestras de cariño recíprocas y respetando los tiempos, necesidades y límites de ambas personas.

En cambio, el "love bombing" suele avanzar demasiado rápido, genera presión para comprometerse antes de tiempo y puede hacer que alguien se sienta abrumado o culpable por intentar mantener su espacio personal.

Si además la nueva pareja intenta aislarte de tus seres queridos o ignora repetidamente tus límites, conviene analizar la situación con mayor cuidado.

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¿Qué hacer si crees que viviste una experiencia así?

Salir de una relación basada en manipulación emocional puede resultar complicado. Algunas personas experimentan dificultades para volver a confiar, baja autoestima o la sensación de haber perdido parte de su identidad.

Buscar apoyo en familiares, amistades de confianza o profesionales de la salud mental puede facilitar el proceso de recuperación. Reconectar con las propias actividades, fortalecer la autoestima y establecer límites son pasos importantes para construir relaciones más equilibradas.