¿Adiós a los bolsos? Esto será lo que Hermès presentará en enero de 2027 y nadie esperaba

Durante décadas, mencionar a Hermès ha sido pensar automáticamente en algunos de los bolsos más codiciados del planeta. El Birkin y el Kelly se han convertido en auténticos símbolos de exclusividad, con listas de espera, precios que alcanzan cifras extraordinarias y un nivel artesanal que pocas marcas pueden igualar.

Sin embargo, la histórica firma francesa está lista para escribir un nuevo capítulo.

Hermès entra por primera vez al exclusivo mundo de la alta costura

La casa de lujo anunció que debutará oficialmente en el universo de la alta costura durante la Semana de la Alta Costura Primavera-Verano 2027 de París, que se celebrará del 25 al 28 de enero.

La firma francesa busca demostrar que su legado artesanal también puede conquistar el universo de la moda a medida. IG hermes

Con ello, Hermès dejará claro que su legado no se limita únicamente a la marroquinería, sino que también aspira a conquistar la categoría más exclusiva de la moda. La colección estará a cargo de la diseñadora francesa Nadège Vanhée.

Quien es directora artística de las líneas femeninas de la firma desde 2014. Será ella quien dé forma a la primera propuesta de alta costura de una marca cuya reputación siempre ha estado ligada al trabajo artesanal y a la excelencia en los materiales.

Aunque para muchos la noticia resulta inesperada, dentro de Hermès la idea llevaba tiempo tomando forma. Axel Dumas, director general de la compañía, había adelantado que el interés por la alta costura surgía de una reflexión muy sencilla: si la firma ya domina algunos de los oficios artesanales más sofisticados del mundo, ¿por qué no trasladar ese conocimiento al terreno de las prendas hechas completamente a medida?

Nadège Vanhée, directora artística de las colecciones femeninas de Hermès desde 2014, será la responsable de diseñar la colección. IG hermes

¿Por qué la alta costura representa el mayor reto para Hermès?

La alta costura representa el máximo nivel de creación dentro de la industria de la moda. No se trata simplemente de ropa exclusiva, sino de piezas confeccionadas manualmente para cada cliente, desarrolladas en talleres franceses y diseñadas por el director artístico permanente de la casa.

Además, las firmas participantes deben presentar dos colecciones al año con un mínimo de 25 looks tanto de día como de noche. Actualmente, únicamente un reducido grupo de casas posee la acreditación oficial de alta costura, una denominación protegida legalmente que reúne a nombres históricos como Dior, Chanel, Givenchy y Jean Paul Gaultier.

La firma hoy es considerada una de las casas de lujo más prestigiosas del mundo. IG hermes

La llegada de Hermès al calendario oficial confirma el peso que la firma ha adquirido dentro del lujo contemporáneo.

¿Cuál es la historia de la compañía Hermès?

El anuncio cobra todavía más relevancia cuando se recuerda el origen de la empresa. La historia comenzó en 1837, cuando Thierry Hermès abrió en París un pequeño taller dedicado a fabricar arneses y bridas para la aristocracia europea.

Su reputación creció gracias a una técnica de costura extremadamente resistente, conocida como el cosido de guarnicionero, que todavía hoy sigue utilizándose en muchos de los productos de la marca.

La marca mantiene vivo su modelo artesanal al fabricar cada bolso con un solo artesano. IG hermes

Con la llegada del automóvil, la familia Hermès entendió que el mundo estaba cambiando. En lugar de desaparecer junto con la era de los carruajes, decidió reinventarse.

Bajo la dirección de Émile-Maurice Hermès, la empresa comenzó a fabricar artículos de viaje, accesorios y prendas, además de introducir la cremallera en Francia tras adquirir los derechos de ese innovador sistema de cierre.

¿Cuáles son los productos más famosos de Hermès?

Décadas después llegarían dos de los accesorios más famosos de la historia de la moda. El Kelly nació tras hacerse popular gracias a Grace Kelly, quien utilizó el bolso para ocultar su embarazo de los fotógrafos.

El Birkin, por su parte, surgió en un vuelo cuando la actriz y cantante Jane Birkin comentó que no encontraba un bolso práctico y elegante para viajar. La conversación inspiró un boceto improvisado sobre una bolsa para el mareo del avión, del que terminaría naciendo uno de los objetos de lujo más deseados del mundo.

La historia de Hermès está marcada por la creación de bolsos convertidos en auténticos íconos del lujo. IG hermes

Pero Hermès nunca ha dependido únicamente de esos éxitos. Sus pañuelos de seda, conocidos como Carrés, también son considerados piezas de colección gracias a un proceso de fabricación que combina ilustraciones pintadas a mano con acabados completamente artesanales.

La filosofía de la marca sigue siendo prácticamente la misma desde hace casi dos siglos. Cada bolso continúa siendo elaborado por un único artesano en Francia, quien dedica entre 18 y 24 horas a completar una sola pieza.

Esa apuesta por la exclusividad, el trabajo manual y el control familiar del negocio ha convertido a Hermès en una de las empresas más valiosas del sector del lujo.