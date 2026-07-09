¿Quién fue Roy Disney? El cerebro financiero tras el imperio del ratón

¿Quién fue Roy Disney? El hermano menos conocido de este imperio que convirtió un estudio de animación en magia, a través de parques temáticos e historias que han marcado a generaciones.

Walt Disney se ha consolidado en el imaginario colectivo como el genio indiscutible, el visionario que con un lápiz, un papel y una imaginación que cambió para siempre la industria del entretenimiento.

Sin embargo, detrás de este gran artista conceptual, casi siempre se esconde un estratega silencioso encargado de que el barco no se hunda y la economía siga fluyendo en todos los niveles.

En la historia de la factoría del ratón, ese rol de protector y arquitecto financiero le correspondió a Roy Oliver Disney. Mientras Walt se obsesionaba con los detalles de las expresiones de Blancanieves o la acústica de Fantasía, Roy se desvelaba negociando con banqueros, estirando presupuestos, creando el primer parque temático y lidiando con las amenazas de bancarrota que acosaron a la compañía durante sus primeras décadas de existencia.

¿Quién fue Roy Disney? Disney

La historia de Roy Disney

Nacido en Chicago en 1893, Roy Disney era ocho años mayor que Walt. Los hermanos aprendieron el valor del trabajo duro repartiendo periódicos en las gélidas madrugadas de Kansas City o labrando la tierra en una pequeña granja en Marceline, Missouri.

Roy sirvió en la Armada de los Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial. A su regreso de las trincheras, debilitado temporalmente por una tuberculosis, se estableció en California para trabajar en el sector bancario, adquiriendo un conocimiento sobre los flujos de capital, las tasas de interés y los mecanismos de crédito que, pocos años después, se convertirían en las herramientas de supervivencia de la empresa familiar.

Convencido de que el talento de Walt necesitaba una administración implacable para prosperar, Roy aportó sus propios ahorros (alrededor de 200 dólares) y juntos consiguieron un préstamo familiar de 500 dólares para fundar el Disney Brothers Cartoon Studio.

Sin embargo, fue el propio Roy quien sugirió cambiar el nombre de la empresa a Walt Disney Productions unos años más tarde, argumentando que el nombre funcionaba mejor como una marca comercial.

¿Quién fue Roy Disney? IMDb

La turbulenta relación entre los hermanos Disney

La dinámica de trabajo entre Walt y Roy Disney ha sido descrita como un choque constante. Roy era el encargado de decir la palabra que Walt más odiaba escuchar en el mundo: "No".

Las discusiones entre ambos eran legendarias dentro del estudio: Walt solía acusar a Roy de ser un burócrata sin visión que limitaba su arte, mientras que Roy le recordaba a Walt que los empleados del estudio tenían la costumbre de querer cobrar sus salarios puntualmente cada semana.

La empresa se quedó sin liquidez a mitad de la producción de Blancanieves, pero Roy Disney convenció a Joseph Rosenberg, un alto ejecutivo del Bank of America, de asistir al estudio para ver un corte preliminar e inacabado de la película.

La estrategia de relaciones públicas y diplomacia financiera de Roy aseguró los créditos bancarios necesarios para concluir la obra, salvó al estudio de la ruina total, convirtiéndose en la película más taquillera de la época y dándole a la empresa el capital para construir su sede definitiva en Burbank.

Durante la Segunda Guerra Mundial empeoró la situación financiera; Roy Disney tuvo que reconfigurar por completo el modelo de negocio, negociando contratos gubernamentales para la producción de películas de propaganda, entrenamiento militar y cortometrajes de salud pública.

Además, Roy tuvo que idear una estructura financiera externa para poder consolidar Disneyland y cumplir con el sueño de Walt.

Negoció un acuerdo histórico: la cadena ABC aportaría el capital inicial y actuaría como aval bancario para la construcción del parque en California a cambio de que Walt produjera un programa de televisión semanal para la cadena y de que la emisora obtuviera un porcentaje de las ganancias de las concesiones del parque.

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El legado de Roy Disney

Después de la muerte de Walt, Roy Disney, quien en ese momento ya tenía 73 años, postergó su jubilación, asumió la dirección ejecutiva total de la compañía y pronunció una frase que devolvió la calma a los empleados y accionistas:

Vamos a construir todo lo que Walt soñó. Absolutamente todo.

Uno de esos proyectos era el complejo de Disney World, en el cual Roy trabajó con una energía que desafiaba su avanzada edad, impulsado por una devoción hacia la memoria de su hermano menor, nombrándolo oficialmente Walt Disney World.

El 20 de diciembre de 1971, Roy Disney falleció a causa de un derrame cerebral, cerrando de manera definitiva la época dorada de los fundadores originales de la compañía

Roy Disney dejó una huella profunda en la cultura organizacional de Hollywood, demostrando que las finanzas no tienen por qué ser las enemigas de la creatividad. Formó un imperio junto a Walt que sigue vigente hasta el presente.