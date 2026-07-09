¿Por qué se viste de blanco en Wimbledon? El origen de la regla más estricta

Wimbledon es uno de los torneos que todos los tenistas quieren ganar junto con los otros tres grand slams, pero el torneo en el All England Club tiene reglas especiales que lo distinguen del resto de las competencias, especialmente una: la obligación de competir vestidos completamente de blanco.

Lejos de ser una sugerencia estética, representa un pilar fundamental de la identidad del All England Club que nadie debe romper.

El origen de la tradición de vestir de blanco en Wimbledon

La historia de por qué los tenistas deben vestir de blanco está más ligada con una función fisiológica combinado con un tema de estilo. El origen se remonta a la época victoriana, a finales del siglo XIX.

El tenis siempre ha estado ligado a clase alta y, en aquellos tiempos, las manchas por sudoración se consideraban de mal gusto y el color blanco las hacía menos evidentes. Esta norma se estableció tanto en la rama varonil como femenil a finales de los 1800.

Actualmente hay algunas variaciones como la posibilidad de usar ropa con tonalidad crema. Además, los calcetines, gorras y muñequeras pueden tener una línea de color de no más de 10 milímetros de ancho.

En el caso del tenis femenil es posible usar licras en tonos oscuros.

Naomi Osaka ha mantenido el color blanco pero con un estilo propio IG

Los rebeldes que desafiaron la vestimenta del All England Club

A lo largo de la historia de la competencia, diversas figuras del tenis han manifestado su disconformidad o han roto el protocolo de forma deliberada: