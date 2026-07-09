Aguascalientes es reconocida como la mejor ciudad de México para vivir 

La ciudad de Aguascalientes se consolidó como el referente nacional en calidad de vida al posicionarse como la mejor ciudad de México dentro del prestigioso Happy City Index 2026.

Este estudio internacional, desarrollado por el Institute for Quality of Life, evaluó minuciosamente a más de 3 mil 400 urbes de todo el planeta, de las cuales solo 251 lograron aprobar los rigurosos estándares para ingresar a la clasificación final. En el contexto de la República Mexicana, únicamente dos ciudades consiguieron un lugar en este listado definitivo, siendo Aguascalientes la que obtuvo la puntuación más alta y la posición de liderazgo en todo el territorio nacional por las condiciones óptimas que brinda a sus habitantes.

La posición privilegiada alcanzada por la capital hidrocálida es el resultado de un exhaustivo proceso de análisis metodológico que se extendió durante cinco meses. En este periodo, especialistas internacionales recopilaron y verificaron datos duros mediante 64 indicadores específicos que midieron rubros estratégicos como infraestructura urbana, movilidad, seguridad pública, gobernanza, sostenibilidad ambiental, dinamismo económico y el acceso general a servicios públicos de calidad, factores esenciales que inciden directamente en el bienestar diario de la población.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, Esaú Garza de Vega, manifestó que este logro ratifica que el estado mantiene un entorno altamente favorable para la inversión productiva y el crecimiento económico sostenido. El funcionario estatal subrayó que el reconocimiento refleja un trabajo permanente enfocado en robustecer los servicios y la infraestructura local, lo que eleva el atractivo de la entidad ante los mercados globales.

“Las condiciones de estabilidad, competitividad y desarrollo urbano que distinguen a Aguascalientes son factores que atraen nuevos proyectos productivos, fomentan la generación de empleos y permiten retener talento altamente calificado”, precisó el secretario Garza de Vega al ponderar el impacto de la evaluación. Asimismo, el titular de la dependencia puntualizó que dichas fortalezas posicionan a la demarcación como un destino prioritario para firmas nacionales y extranjeras que buscan certeza operativa, capital humano calificado y un tejido social equilibrado. Con este resultado internacional, Aguascalientes reafirma su liderazgo como una ciudad competitiva, moderna y con visión de futuro.